Manila 04/10/2017 | 01h07

A namorada do autor do massacre em Las Vegas, Stephen Paddock, abandonou Manila rumo aos Estados Unidos, informou uma porta-voz do Bureau de Migrações das Filipinas nesta quarta-feira.

Marilou Danley partiu em um voo da Philippine Airlines em direção a Los Angeles, disse a porta-voz Maria Antoinette Mangrobang.

Uma fonte da empresa aérea revelou que o avião partiu na noite de terça-feira.

* AFP