Napoli vence Cagliari e amplia sequência de vitórias seguidas

A líder Napoli confirmou o espetacular início de temporada neste domingo, depois de vencer o Cagliari (14º) por 3 a 0 pela sétima rodada da Serie A, e torce contra o resultado da atual campeã Juventus diante da Atalanta para ficar isolada na primeira colocação.

O time venceu os sete jogos do campeonato italiano até aqui, com pelo menos três gols marcados em cada partida.

O capitão eslovaco Marek Hamsik abriu o placar, aos 4 minutos do primeiro tempo, e chegou aos 114 gols na história do clube. O meia está a apenas um do argentino Diego Maradona, maior lenda do time.

"Não foi fácil, mas abrimos o placar rápido e ficou mais fácil por isso. Marcar é sempre importante, estou perto do recorde de Maradona, mas o importante é a atuação da equipe" disse Hamsik.

O belga Dries Mertens ampliou, aos 39 minutos. Na segunda etapa, o franco-senegalés Kalidou Koulibaly fechou a conta, aos 2 minutos.

Em outro jogo importante da rodada, a Lazio goleou o Sassuolo por 6 a 1 e chegou à quarta colocação provisória com 16 pontos. O time da capital está a cinco da líder.

Já a Inter de Milão venceu o Benevento fora de casa e assumiu a vice-liderança provisória, a espera do que a Juventus irá fazer contra a Atalanta.

Ainda no domingo, o Milan (6º) e a Roma (5º) se enfrentam em duelo entre dois gigantes do futebol italiano que querem recuperar os tempos de glória.

-- Resultados da 7ª rodada do Campeonato Italiano:

- Sábado:

Udinese - Sampdoria 4 - 0

Genoa - Bologna 0 - 1

- Domingo:

Napoli - Cagliari 3 - 0

SPAL - Crotone 1 - 1

Torino - Hellas Verona 2 - 2

Chievo - Fiorentina 2 - 1

Benevento - Inter 1 - 2

Lazio - Sassuolo 6 - 1

(13h00) Milan - Roma

(15h45) Atalanta - Juventus

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 21 7 7 0 0 25 5 20

2. Inter 19 7 6 1 0 14 3 11

3. Juventus 18 6 6 0 0 18 3 15

4. Lazio 16 7 5 1 1 19 9 10

5. Roma 12 5 4 0 1 12 4 8

6. Milan 12 6 4 0 2 10 8 2

7. Torino 12 7 3 3 1 12 11 1

8. Chievo 11 7 3 2 2 9 9 0

9. Sampdoria 11 6 3 2 1 8 8 0

10. Bologna 11 7 3 2 2 6 7 -1

11. Atalanta 8 6 2 2 2 10 8 2

12. Fiorentina 7 7 2 1 4 10 10 0

13. Udinese 6 7 2 0 5 12 13 -1

14. Cagliari 6 7 2 0 5 4 11 -7

15. SPAL 5 7 1 2 4 6 12 -6

16. Crotone 5 7 1 2 4 4 12 -8

17. Sassuolo 4 7 1 1 5 4 15 -11

18. Hellas Verona 3 7 0 3 4 3 16 -13

19. Genoa 2 7 0 2 5 5 11 -6

20. Benevento 0 7 0 0 7 2 18 -16

