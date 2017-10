Nasce Otto, filho de Junior Lima e Monica Benini

Sandy e Junior 03/10/2017 | 15h03 Atualizada em

Pelas redes sociais, Junior Lima anunciou nesta terça-feira o nascimento de Otto, seu primeiro filho com Monica Benini. O garotinho nasceu no domingo, com 3,2 kg e 51 cm, por meio de parto normal na casa do casal, em São Paulo.

"Ainda é cedo, mas em breve, assim que nos sentirmos confortáveis, postaremos uma foto pra compartilhar com vocês, que torceram tanto por nós. Obrigado pelas energias maravilhosas enviadas por todos que acompanharam esse momento mais lindo das nossas vidas até hoje! Muito, muito, muito amor!!! ", publicou o músico em seu Instagram.

Em uma publicação feita no Instagram em setembro, Monica já havia avisado que os padrinhos do bebê seriam o comediante Marco Luque e sua esposa, Flávia Vittorino. Junior e Monica são casados desde outubro de 2014.