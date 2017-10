Netanyahu rejeita reconciliação palestina sem desarmamento do Hamas

Jerusalém 03/10/2017 | 10h22

O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu rejeitou nesta terça-feira qualquer tipo de reconciliação entre palestinos, a menos que aconteça um desarmamento do braço armado do movimento islamita Hamas, assim como o fim de suas relações com o Irã e o reconhecimento do Estado de Israel.

"Aos que buscam uma reconciliação, afirmamos que reconheçam o Estado de Israel, desmantelem o braço armado do Hamas e cortem suas relações com o Irã, que pede nossa destruição", afirma Netanyahu em um comunicado, em referência à tentativa dos grupos palestinos de superar suas divisões.

* AFP