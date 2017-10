Nicolas Careca visa adaptação para poder substituir Henan no ataque do Figueirense

Série B 03/10/2017 | 13h49 Atualizada em

O Figueirense vai precisar de um novo centroavante para o próximo compromisso na Série B do Campeonato Brasileiro. Goleador do torneio com 12 gols, Henan está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e não poderá enfrentar o Luverdense, às 19h de sábado, em Lucas do Rio Verde (MT). Um dos candidatos ao posto é Nicolas Careca. Porém, para ser escolha do técnico Milton Cruz, o atacante teria de se enquadrar na função. Em entrevista coletiva nesta terça, Careca disse que não está habituado a atuar como centroavante.

— Sou um nome para a vaga. O Zé (Love) está voltando, o André Luís está chegando e vamos trabalhar para dar a melhor opção ao treinador. Eu tenho que me adaptar, na base do Grêmio não jogava como centroavante — disse o atleta.

Careca atuou em quatro jogos com a camisa preta e branca, todas saindo da suplência e na segunda etapa, e tem um tento assinalado. Um de seus concorrentes, Zé Love, voltou a trabalhar com bola após período afastado para se recuperar de lesão muscular. A semana promete competitividade em alta e com clima positivo, depois do êxito na última sexta, sobre o Paraná, que tirou a equipe da zona de rebaixamento.

— Sempre depois de uma vitória é bom, ainda mais saindo da zona de rebaixamento. Vamos trabalhar bastante, temos confronto direto. O clima está bom e vamos trabalhar para a cada dia subir mais na tabela — apontou o atacante.

