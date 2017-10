"O foco deve ser mais emprego e melhor renda", diz Geraldo Alckmin em SC

Moacir Pereira 02/10/2017 | 09h09 Atualizada em

Confira entrevista com o Governador Geraldo Alckmin em SC:

Como está sua candidatura à presidência da República?

Geraldo Alckmin – Esta não é uma decisão pessoal. O PSDB definiu as convenções municipais em outubro, as estaduais em novembro e a nacional em dezembro. Se tivermos um soo candidato até dezembro o candidato está definido. Se tivermos mais de um nome o partido fará uma prévia no começou de 2018. Eu defendo a prévia. Ela não divide, mas permite a escolha. E é mais democrática.

Como se explica seus baixos índices nas pesquisas?

Pesquisa eleitoral, antes de começar a campanha, é um olhar par ao passado, é muito recal. Em todas as eleições passadas, as grandes viradas ocorreram nos últimos 20 dias. A população vai amadurecendo e as decisões devoto só nas últimas três semanas. O governador Hélio Garcia dizia que a campanha começa quando muda o horário da novela, ou seja quando começa a televisão. E o voto começa a se definir depois da parada, quer dizer, o 7 de setembro. Não tenho a menor preocupação com esta questão das pesquisas. O Brasil precisa de construtores, porque o PT fez um grande mal, dividindo a nação em “nós contra eles”. Precisa muita responsabilidade para retomar o crescimento, o emprego, a renda. Temos tudo para retomar a atividade econômica. Precisamos de estabilidade e de construtores, numa convergência mínima.

Lideranças em Brasilia perdem noites com as delações da Lava Jato? Alguma preocupação?

Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Quando fui eleito prefeito de minha cidade, depois de formado médico, meu pai mandou uma cartinha: “Se quiser fazer política – você, embora médico, gosta da política- Primeiro, dedicação, pois política é coisa séria; segundo, coragem moral; terceiro, vida pessoal modesta. Quer ficar rico, vai para o setor privado. Vida pública é prestação de serviços à sociedade.” Aliás, acho mais, que a Lava jato é importante e o Brasil está dando uma demonstração de maturidade. Apura o que tem que apurar. As instituições funcionam, mas tem que cuidar para a economia crescer. Não pode ter 13 milhões de desempregados. Este deve ser o foco, a prioridade de todos: mais emprego e melhor renda.

Se depender do senhor, o candidato ao governo do PSDB em Santa Catarina dependerá de composições nacionais ou terá autonomia?

Isto está definido. Quem escolhe é o PSDB estadual. O Brasil é uma república com Estado Federativo. Damos autonomia e confiamos muito nos companheiros de Santa Catarina. Temos bons quadros, excelentes lideranças. E temos que cuidar de fazer boas alianças com bom projeto para Santa Catarina. Quero declarar profundo carinho pelo povo catarinense. Ganhei a eleição aqui no primeiro e no segundo turnos.

