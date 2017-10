Olympique de Marselha vence Nice e assume 3ª posição da Ligue 1

Paris 01/10/2017 | 18h17

O Olympique de Marselha venceu o clássico costeiro mediterrâneo contra o Nice (10º) por 4 a 2, neste domingo, pelo fechamento da 8ª rodada da Ligue 1, e subiu para a 3ª posição do campeonato.

Os anfitriões venciam por 2 a 0 aos 16 minutos do primeiro tempo, com gols de Mario Balotelli e Jean-Michael Seri. Mas o Olympique conseguiu a virada com dois gols de Lucas Ocampos e um gol contra de Lees-Melou ainda na primeira etapa.

Na volta do intervalo, o brasileiro Luiz Gustavo fez o quarto gol dos visitantes, antes de ser expulso aos 22 minutos. O goleiro Mandanda, do Olympique, ainda defendeu pênalti aos 38 minutos.

O time se recuperou do início ruim da temporada e está a três pontos do vice-líder Monaco e a seis do líder Paris Saint-Germain, que atropelou o Bordeaux por 6 a 2 com show de Neymar.

Mais cedo no domingo, Saint Etienne (7º) e Lyon (8º) se distanciaram das primeiras posições da Ligue 1 depois de derrota para Troyes (9º) e empate com Angers (12º), respectivamente.

No primeiro destes jogos, o Etienne foi superado por 2 a 1. Os anfitriões abriram o placar, aos 41 minutos do primeiro tempo, com Bryan Pelé. Na segunda etapa, o brasileiro Hernani Azevedo empatou, aos 8, mas Saif-Eddine Khaoui garantiu a vitória do Troyes.

Já o Lyon abriu 3 a 1 de vantagem no primeiro tempo, com gols de Mariano Díaz, Mouctar Diakhaby e Memphis Depay.

Mas na segunda etapa, os anfitriões conseguiram empatar com Toko Ekambi e Ismael Traoré, que aproveitaram o gol contra do brasileiro Rafael da Silva na primeira etapa para definir o resultado e evitar a derrota em casa.

-- Resultados dos jogos da 8ª rodada da Ligue 1:

- Sexta-feira:

Monaco - Montpellier 1 - 1

- Sábado:

Paris SG - Bordeaux 6 - 2

Dijon - Estrasburgo 1 - 1

Guingamp - Toulouse 1 - 1

Nantes - Metz 1 - 0

Rennes - Caen 0 - 1

- Domingo:

Troyes - Saint-Etienne 2 - 1

Angers - Lyon 3 - 3

Nice - Olympique de Marselha 2 - 4

. adiado

Amiens - Lille

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Paris SG 22 8 7 1 0 27 5 22

2. Monaco 19 8 6 1 1 22 9 13

3. Olympique de Marselha 16 8 5 1 2 15 12 3

4. Nantes 16 8 5 1 2 6 5 1

5. Caen 15 8 5 0 3 7 4 3

6. Bordeaux 15 8 4 3 1 15 13 2

7. Saint-Etienne 14 8 4 2 2 10 8 2

8. Lyon 13 8 3 4 1 17 13 4

9. Troyes 11 8 3 2 3 7 7 0

10. Nice 10 8 3 1 4 12 12 0

11. Guingamp 10 8 3 1 4 9 12 -3

12. Angers 9 8 1 6 1 12 11 1

13. Montpellier 9 8 2 3 3 5 6 -1

14. Toulouse 8 8 2 2 4 9 15 -6

15. Rennes 6 8 1 3 4 11 13 -2

16. Amiens 6 7 2 0 5 4 10 -6

17. Dijon 6 8 1 3 4 10 17 -7

18. Lille 5 7 1 2 4 4 11 -7

19. Estrasburgo 5 8 1 2 5 6 14 -8

20. Metz 3 8 1 0 7 3 14 -11

./bds/mcd/fa

* AFP