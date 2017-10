Opositor a Barzani será o único candidato à presidência do Curdistão iraquiano

Sulaymaniyah 03/10/2017 | 10h17

Um famoso opositor a Massud Barzani é o único candidato à eleição presidencial do Curdistão iraquiano prevista para 1º de novembro, afirmou nesta terça-feira à AFP o chefe da Comissão Eleitoral desta região autônoma do norte do Iraque.

"No encerramento das candidaturas nesta terça-feira, recebemos todos os documentos necessários, permitindo que Mohammad Toufic Rahim seja candidato à presidência do Curdistão. E ele é o único", indicou Yari Hadji Omar.

"A Comissão deve agora examinar os documentos e aceitar a sua candidatura", acrescentou a partir de Erbil, a capital do Curdistão iraquiano.

A eleição presidencial, que se dá por sufrágio universal, deve ser realizada ao mesmo tempo que as eleições legislativas de 1º de novembro.

O atual presidente Massud Barzani afirmou diversas vezes que não tentaria um novo mandato.

Ex-combatente peshmerga de 64 anos, Mohammad Toufic Rahim pertence ao partido Goran, que se opõe ao presidente Barzani e à extensão de seu mandato. Ele foi ministro da Indústria no primeiro governo iraquiano após a queda de Saddam Hussein em 2003.

Para as eleições legislativas, 21 listas foram aprovadas pela Comissão Eleitoral.

Por iniciativa do presidente Barzani, o Curdistão realizou um referendo sobre a independência da região em 25 de setembro, apesar da oposição do governo central de Bagdá e dos poderosos vizinhos Irã e Turquia.

O "sim" ganhou com 92,73% dos votos expressos. O governo iraquiano considera esta consulta ilegal e insiste que a região autônoma curda é parte integrante do Iraque.

A última eleição presidencial no Curdistão ocorreu em 2009. O mandato do presidente é de quatro anos, mas o Parlamento o prorrogou em 2013 por dois anos.

Em setembro de 2013, houve eleições gerais, mas desde novembro de 2015 a atividade do Parlamento está congelada e Massud Barzani permaneceu no poder até agora.

* AFP