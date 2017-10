Passaportes para a elite do futebol de SC serão carimbados neste domingo

Segundona 01/10/2017 | 07h50 Atualizada em

No jogo de ida, Hercílio vence Camboriú e agora joga em casa com a vantagem de poder perder por um gol de diferença

Os dois novos integrantes da elite do futebol de Santa Catarina serão conhecidos neste domingo. A briga por um lugar ao sol entre os grandes do Estado será a tônica dos dois confrontos decisivos das semifinais da Série B do Campeonato Catarinense. O Hercílio Luz joga em casa, em Tubarão, e uma derrota por até um gol de diferença ainda serve diante do Camboriú. Na região Oeste, o Marcílio Dias encara o Concórdia em busca de um empate contra os donos da casa.

Uma curiosidade marcou os jogos de ida: o placar de 2 a 1. Porém, o Hercílio Luz aproveitou a vitória para aumentar a vantagem sobre o Camboriú. Por ter sido campeão do primeiro turno, o Leão do Sul joga pelo empate na soma dos placares.

Com o 2 a 1 no primeiro jogo, o Cambura tem a obrigação de triunfar por pelo menos dois gols de diferença para voltar à elite estadual e postergar o sonho do Leão do Sul de retornar à primeira divisão, que não disputa desde 1995.

Concórdia busca a virada no Oeste

Na outra semifinal, a promessa é de um confronto eletrizante. O Marcílio Dias fez o dever de casa com o 2 a 1 e pode chegar na Série A de Santa Catarina com um empate. Jogando em casa, às 16h, no Estádio Domingo Machado Lima, o Galo do Oeste precisa vencer por qualquer placar para ficar com a vaga. O time tem o melhor ataque da competição, com 38 gols, e apenas três derrotas em 19 jogos – duas delas para o Marinheiro.

Entre uma derrota e outra para o Marcílio, o Concórdia conseguiu uma sequência de 13 jogos de invencibilidade. Curiosamente, o time não venceu a equipe de Itajaí em três confrontos.

Hercílio Luz fica mais próximo do acesso e briga esquenta na outra semifinal