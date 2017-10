Reforço se apresenta e começa os treinos com o basquete de Joinville

Toque de Letra 02/10/2017 | 23h20 Atualizada em

O norte-americano Stocks, um dos novos contratados do basquete de Joinville para a disputa do Novo Basquete Brasil (NBB), chegou nesta segunda a Joinville e já começou a treinar com a equipe. Stocks, no entanto, teve um pequeno problema na viagem: o extravio de suas bagagens. A direção do clube tenta resolver o caso para que o atleta possa trabalhar com tranquilidade nos próximos dias.

Fora de quadra, a direção do basquete de Joinville corre contra o tempo para encontrar mais apoiadores neste último mês antes da estreia no NBB. A busca por estes recursos é fundamental para que o clube acerte a contratação de mais dois norte-americanos, considerados peças-chave na formação do time. Com eles, a diretoria considera que é possível alcançar os playoffs do NBB.

Antes de pensar na competição nacional e além de disputar o Campeonato Catarinense masculino adulto, o basquete de Joinville quer jogar mais alguns amistosos até a estreia no NBB – marcada para o dia 15 de novembro, diante do Franca-SP, no Centreventos. O plano é enfrentar equipes que não sejam catarinenses. Os paulistas estão na mira da direção técnica do time. Os testes devem ser confirmados nos próximos dias.