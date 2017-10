Resultados da rodada consolidam Figueirense fora do Z-4 após 101 dias

Série B 01/10/2017 | 14h49 Atualizada em

Após 101 dias vivendo na obscura zona de rebaixamento, o Figueirense voltou a viver dias de luz na Série B do Campeonato Brasileiro. Após os resultados da 27ª rodada da competição, o Alvinegro se consolidou fora do Z-4, onde entrou em 20 de junho. Pela primeira vez depois de muito tempo, a semana vai começar com o ar mais leve no Scarpelli.

Cumprida a primeira missão, que era justamente sair da situação incômoda, agora o Furacão precisa se preparar para a sequência de jogos mais importantes que terá na competição. Nas duas próximas rodadas, o time visita o Luverdense e depois recebe o Santa Cruz. As duas equipes são, respectivamente, 17º e 18º colocados, os primeiros dentro do Z-4.

Para o primeiro confronto, contra o time do Mato Grosso, o técnico Milton Cruz não poderá contar com Henan, artilheiro da competição e que marcou o gol da vitória sobre o Paraná na sexta-feira. Por ter recebido o terceiro cartão amarelo, ele vai desfalcar o Alvinegro pela primeira vez na competição. O provável substituto do camisa 9 é Nicolas Careca.

E o Alvinegro pode sentir falta dos gols do atacante diante do Luverdense. A equipe tem uma das melhores defesas quando joga em seus domínios, tendo sido vazada apenas nove vezes em 13 oportunidades em que atuou no Estádio Passo das Emas. Até agora são cinco vitórias, seis empates e duas derrotas do time do MT atuando em casa. Já o Figueira, como visitante, soma três vitórias, quatro empates e seis derrotas.

O duelo está marcado para sábado, às 19h. Depois, o confronto contra o Santa Cruz será em 14 de outubro, às 16h30min, no Estádio Orlando Scarpelli.

Leia todas as notícias do Figueirense

Acesse a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro