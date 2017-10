Roberto Alves: Avaí tem jogo para carimbar o passaporte de permanência na elite nacional

Opinião 01/10/2017 | 10h00 Atualizada em

Domingo de homenagem

Criado pela lei 11.433 de 28 de dezembro de 2006, em 1º de outubro comemora-se o dia do idoso. Cada jogador do Avaí entrará em campo neste domingo com quatro idosos, em substituição aos mascotes mirins. Homenagem do clube aos que sempre contribuíram.

Cuidados especiais

É jogo para carimbar o passaporte de permanência na elite. Confronto da atenção absoluta, da paciência e do apoio da torcida. A posição do Atlético-GO indica cuidados especiais. Dificilmente escapará do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, e aí é que está o perigo. Joga a cavaleiro e fora de casa.

O Avaí

Sem novidade, mas com a mesma intensidade que tem mostrado no returno, o time é o de sempre. Certamente, vai propor o jogo com marcação alta na saída do adversário. Para o tipo de jogo que vamos ver com o Atlético-GO, totalmente fechado, a posse de bola será determinante.

