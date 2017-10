Futebol 03/10/2017 | 19h35 Atualizada em

Nesta terça-feira, no CT do Morro do Meio, o técnico Rogério Zimmermann (foto) voltou a dividir o grupo do JEC em duas equipes, dando pistas do que pode utilizar na partida de domingo, contra o Tubarão, pela primeira rodada da Copa Santa Catarina.

O treinador colocou no time principal: Matheus; Buiú, Lazio, Alisson e Alex Ruan; Júnior Sutil, Roberto, Eduardo Person, Breno e Thiago Alagoano; Marlyson.