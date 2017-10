Roqueiro Tom Petty morre aos 66 anos

Nova York 03/10/2017 | 01h52

O roqueiro Tom Petty morreu nesta segunda-feira, aos 66 anos, após sofrer um ataque cardíaco, anunciou sua família, horas após sua internação em um hospital de Los Angeles.

"Em nome da família, estamos desolados ao anunciar a prematura morte do nosso pai, marido, irmão, líder e amigo Tom Petty".

Foi levado a um hospital de Los Angeles, mas não conseguiu se recuperar e às 20H40 local "morreu pacificamente (...) cercado por sua família, seus companheiros de banda e amigos", informou o comunicado.

Petty, que ficou conhecido por sucessos como "American Girl", "Don't Come Around Here No More" e "I Won't Back Down", havia concluído na semana passada uma turnê para marcar os 40 anos de sua banda, The Heartbreakers.

O site TMZ, especializado em celebridades, informou durante o dia que Petty foi encontrado inconsciente e sem pulso em sua casa em Malibu, no domingo.

Não tinha atividade cerebral quando chegou ao hospital "e tomaram a decisão de desconectar os aparelhos que o mantinham artificialmente com vida", revelou o TMZ.

Posteriormente, uma das filhas do roqueiro, a artista Annakim Violette Petty, afirmou que ele permanecia vivo no hospital, apesar de seu estado grave.

Citando o TMZ, a revista Rolling Stone publicou o obituário de Petty, com uma declaração da lenda do rock Bob Dylan, que tocou com ele no Traveling Wilburys, e foi repreendida por Annakim Violette.

"Amei Tom Petty e cantei suas canções porque queria saber o que se sentia ao voar", tuitou o cantor John Mayer, citando a música "Wildflowers".

* AFP