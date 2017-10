Pyongyang 03/10/2017 | 10h12

Quatro, três, dois, um... Últimos segundos do combate final antes da explosão de alegria na em Pyongyang: as norte-coreanas são campeãs do mundo de Taekwondo, esporte tão dividido quanto a península coreana onde nasceu.

Os campeonatos realizados nesta semana em Pyongyang reuniram delegações de dezenas de países. As disputas foram organizadas pela Federação Internacional de Taekwon-Do (ITF), sob o retrato de seu fundado, o falecido general sul-coreano Choi Hong-Hi.

A ITF, com grande influência da Coreia do Norte, é a mais antiga das federações do esporte, mas tem muitos rivais. A situação é ruim, reconheceu Wayne Brown, presidente da parte britânica da ITF.

A vida de Choi Hong-Hi (1918-2002) foi peculiar. Participou do exército de ocupação japonesa nos anos 1940 e foi detido quando tentou desertar. Condenado à morte, conseguiu sobreviver três dias antes da data de sua execução, quando o império japonês se rendeu.

Uniu-se então ao exército sul-coreano, onde foi escalando posições até se tornar general. Lá, desenvolveu várias artes marciais, entre elas o Taekwondo.

Em 1966, criou a ITF antes do conflito com o ditador sul-coreano Park Chung-Hee. Foi quando escapou do país e levou a organização para o Canadá.

- 'Arte marcial da nação' -

Antes de morrer em 2002, fez várias viagens Pyongyang. Desde seu falecimento, descansa no Cemitério dos Mártires da Pátria da Coreia do Norte.

Por outro lado, a Coreia do Sul criou a Federação Mundial de Taekwondo (WT), que atualmente é a única reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional (COI). O Mundial organizado por ela foi realizado em junho, em Muju, na Coreia do Sul.

Já a ITF está desmembrada em três organizações que compartilham o mesmo nome, com um traço na palavra "Taekwon-Do", mas que preparam Mundiais diferentes.

Choi deixou sua organização, que atualmente tem base em Viena, para responsáveis norte-coreanos. E os atletas do país dominaram os campeonatos em Pyongyang.

A segunda ITF, dirigida pelo filho Choi Jung-Hwa, surgiu depois da morte do pai fundador. A sede fica em West Drayton, próximo à Londres, e o Mundial foi realizado em Buenos Aires.

Choi Jung-Hwa se tornou célebre ao ser condenado por planejar assassinato no início dos anos 1980, no Canadá. A ideia era matar o ex-líder sul-coreano Chun Doo-Hwan en 1982, sob ordens de Pyongyang.

- Unificar federações? -

Um segundo abalo aconteceu em 2002 e deu origem à terceira ITF, estabelecida na cidade espanhola de Benidorm.

O mundo do Taekwondo também conta com a World Taekwondo Alliance, com sede em Pearcy (Estados Unidos), a International Taekwon-do Association, em Grand Blanc (Estados Unidos) e a World Taekwondo Association, com sede central em Nenagh (Irlanda).

O Taekwondo praticado nas Olimpíadas é diferente do da ITF, que segundo os participantes do Mundial de Pyongyang é a forma mais fiel da versão original do fundador.

"Nosso Taekwondo é puramente uma arte marcial, enquanto que (o dos Jogos Olímpicos) é mais um esporte", garante Wayne Brown.

As tentativas de reunificar as diferentes organizações fracassaram. No contexto de tensões atuais na península "é difícil falar em unificar as federações", admitiu um porta-voz da WT em Seul.

No Mundial da WT deste ano, uma delegação da ITF realizou exibição e tirou fotos com o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-In.

Por outro lado, a exibição prevista de uma delegação da WT em Pyongyang não aconteceu: "não teve espaço por conta da questão dos mísseis entre Coreia do Sul e Coreia do Norte", lamentou o porta-voz da WT.

* AFP