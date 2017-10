TOPSHOTS Mianmar reabre escolas no estado de Rakhine

Yangon 01/10/2017 | 10h57

O governo de Mianmar anunciou a reabertura de escolas no estado de Rakhine, palco de uma onda de violência desde o final de agosto que vem obrigando milhares de rohingyas a fugirem para o vizinho Bangladesh.

O Ministério birmanês da Educação informou que as escolas foram reabertas nas cidades de Maungdaw e Buthidaung, depois que a "estabilidade" voltou a essas localidades afetadas pela escalada, indicou o jornal oficial "Global New Light of Myanmar".

"As escolas nos povoados étnicos estão seguras", disse o jornal, em uma aparente referência às zonas do estado de Rakhine habitadas por budistas.

"Mas, devemos pensar nas escolas nas localidades bengalis", completou o Ministério, segundo o jornal.

O Estado birmanês não reconhece os rohingyas como um grupo étnico, classificando-os como "bengalis".

* AFP