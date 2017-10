Três estudantes morrem na Índia quando faziam selfie em linha de trem

Nova Délhi 03/10/2017 | 11h27

Três estudantes que faziam uma selfie em uma ponte ferroviária na cidade de Bidadi, no estado de Karnataka, no sul da Índia, morreram atropelados por um trem, informou nesta terça-feira a polícia local.

"Encontramos os corpos mutilados na linha e abriu-se uma investigação", disse à AFP R S Bylanjaiah, um responsável da polícia ferroviária.

A Índia é o país do mundo com mais mortes por selfies, com 60% do total mundial, segundo um estudo realizado entre março de 2014 e setembro de 2016.

No mês passado, um homem foi esmagado por um elefante no estado de Odisha quando queria fazer uma foto junto com o animal. Em novembro três estudantes foram atropelados por um trem no norte do país.

Mumbai, a capital econômica da Índia, decretou 16 áreas onde as selfies são proibidas após diversas mortes.

* AFP