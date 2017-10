Um ano depois da eleição, vereadores de Blumenau avaliam mandato

Política 03/10/2017 | 07h00 Atualizada em

Há um ano o eleitor blumenauense escolheu os 15 novos representantes do Legislativo. Tudo bem, alguns não são novidade, mas foram eleitos para exercer a atividade parlamentar até o fim de 2020. Aos recém-eleitos, o Santa perguntou à época: o que estaria no DNA deles para os meses e ano que virão a seguir? O que o cidadão poderia esperar de atitudes que serão tomadas pela Câmara? Que tipo de discussão seria levantada? Quais assuntos estariam na agenda pelo ano que virá pela frente?

Doze meses depois, será que os vereadores honraram com aquilo que nos disseram?

Foto: Patrick Rodrigues / Agencia RBS

Ailton de Souza, o Ito (PR)

Disse que a Guarda Municipal Armada seria o principal mote. Pelo menos por enquanto a discussão não foi aquecida e o próprio vereador admite isso. Alega que aguarda uma definição do número de policiais militares que virão a Blumenau, mas que irá, sim, reapresentar a proposta.

"No dia seguinte que o governo do Estado confirmar quantos policiais militares vêm para Blumenau eu protocolo o projeto (da Guarda Armada)".

Foto: Patrick Rodrigues / Agencia RBS

Alexandre Caminha (PROS)

Prometeu dar atenção ao direito do consumidor. Dos 21 projetos apresentados, 12 foram relacionados ao assunto, entre eles um que envolvia a cobrança fracionada de estacionamento e outros que apertam o cerco às empresas de telefonia.

"Consumidor é todo mundo, desde a criança que compra uma bala, até o senhor que está no hospital em seu último dia de vida".

Foto: Patrick Rodrigues / Agencia RBS

Alexandre Matias (PSDB)

Disse que o DNA dele era "estar aberto aos interesses da população". O próprio vereador conta que, à época, com menos experiência, não pôde dar um norte ao trabalho, mas que se pudesse voltar no tempo diria que o objetivo seria dar atenção às questões de acessibilidade e inclusão social.

"Hoje, com mais experiência, eu diria que no meu DNA estão acessibilidade e inclusão social".

Foto: Patrick Rodrigues / Agencia RBS

Adriano Pereira (PT)

Indicou um propósito amplo: "mandato mais próximo dos bairros e da comunidade", disse em outubro do ano passado. Surgido no movimento comunitário, ligado diretamente à Velha Grande, propôs projetos como o Bolsa Creche e uma proposta para instalar o Sistema Pronto, da área da saúde.

"Tenho estado presente em todos os bairros, com uma intensa agenda de segunda a segunda com associação de moradores, conselhos de segurança, movimentos sociais".

Foto: Patrick Rodrigues / Agencia RBS

Almir Vieira (PP)

Elencou segurança pública e Guarda Armada. O vereador pretende apresentar uma proposta sobre a guarda em 2018. Há uma indicação para troca de lâmpada de iluminação pública para dar segurança e fez dois requerimentos com pedidos de informação à PM e disse não imaginar que o trabalho fosse tão dinâmico quanto aos temas.

"Trabalho bastante quanto ao assunto (da Guarda Armada) e na primeira sessão do ano que vem vou apresentar novamente o projeto".

Foto: Patrick Rodrigues / Agencia RBS

Bruno Cunha (PSB)

Colocou a inovação e proteção aos animais no DNA dele. Teve projetos aprovados como habitação de cães e gatos em unidade residenciais e condomínios, alteração no código de proteção aos animais. Sugeriu criação de um programa para fomentar a inserção de jovens no mercado de trabalho.

"Honrei com o que prometi e tenho o orgulho de dizer que encabecei o plano de proteção aos animais ligado ao município".

Foto: Patrick Rodrigues / Agencia RBS

Jens Mantau (PSDB)

Vereador que há mais tempo está na Câmara, prometeu ações para desburocratizar órgãos públicos para facilitar o empreendedorismo. Não apresentou nenhuma proposta ligada ao assunto, mas promete encaminhar em breve dois textos que tentam quebrar barreiras junto à Faema para a abertura de novas empresas.

"Hoje a Faema é um órgão burocrático que às vezes dificulta a abertura de novas empresas. É preciso melhorar isso".

Foto: Patrick Rodrigues / Agencia RBS

Jovino Cardoso (PSD)

Alegou ter segurança pública e educação no DNA. Na prática, adotou uma postura de oposição ao governo municipal e de críticas constantes ao Seterb. É autor do projeto que prevê a colocação da foto da irregularidade anexa ao auto de infração em multas aplicadas por videomonitoramento.

"Vou pressionar para que a prefeitura não feche a escola Margarida Freygang, na Nova Rússia".

Foto: Patrick Rodrigues / Agencia RBS

Marcelo Lanzarin (PMDB)

Médico e ex-secretário municipal de Saúde, ele apontou a saúde como a principal bandeira. Até aqui adotou uma postura de fiscalização e cobranças do Executivo. Embora não tenha apresentado uma proposta referente à saúde, diz que nem sempre ações ligadas ao tema precisam ter a característica de uma lei.

"Ter passado pela gestão (da Secretaria de Saúde) me traz facilidade para acompanhar o dia a dia. Saúde é nesse tom, de discussão, de cobrança, não só em criação de projetos".

Foto: Patrick Rodrigues / Agencia RBS

Gilson de Souza (PSD)

Prometeu estar atento à educação com olhar para os mais humildes. Tentou, com uma matéria que previa permissão à prefeitura para custear vagas na rede particular a crianças que estivessem na fila por creche. De uns meses para cá, se tornou o protagonista da CPI que envolve o transporte público.

"Já visitei 70 unidades de ensino e até o fim do ano quero passar em todos. De cada uma eu pego um relatório de problemas para passar à Secretaria de Educação".

Foto: Patrick Rodrigues / Agencia RBS

Zeca Bombeiro (SD)

Disse ter no DNA saúde e segurança pública. Chegou a tentar três projetos referentes ao primeiro tema, porém nenhum deles foi aprovado. Garantiu pressionar por uma companhia da PM na região Norte e pelo hangar do helicóptero Arcanjo no Aeroporto Quero-Quero.

"A iluminação noturna no Aeroporto Quero-Quero melhora o trabalho do helicóptero Arcanjo. Temos que cobrar isso".

Foto: Patrick Rodrigues / Agencia RBS

Marcos da Rosa (DEM)

Disse que buscaria a "proximidade e identificação com a população", porém assumiu o cargo de presidente da Casa, que lhe impõe uma série de funções burocráticas e influencia na atuação como parlamentar.

"Não cedi ao pedido de alguns vereadores para aumentar o número de comissionados. Assim teria que chamar mais 15 concursados. Só aí economizamos R$ 1,5 milhão e é isso que a população quer".

Foto: Patrick Rodrigues / Agencia RBS

Oldemar Becker (DEM)

Honrou com a inclusão social e acessibilidade. Apresentou proposta para alterar lei e prever que estabelecimentos bancários tivessem rampa com piso podotátil, aqueceu a discussão quanto à acessibilidade na Vila Germânica e promete ter 75% do gabinete formado por pessoas com deficiência. Atualmente, o índice é de 50%.

"Estou dobrando o que prometi" (referindo-se ao fato de que, segundo o vereador, 75% de seu gabinete será formado por pessoas com deficiência e pelos projetos apresentados).

Foto: Patrick Rodrigues / Agencia RBS

Sylvio Zimmermann (PSDB)

O líder do governo comprometeu-se com ações de desenvolvimento econômico e inovação. A lei que facilita a implantação de brewpubs – bares que servem cerveja feita por eles próprios – é, para ele, a principal ação. Essa facilitação deve resultar na abertura de pelo menos sete novas empresas este ano, segundo ele.

"A lei dos brewpubs facilitou e desburocratizou o serviço. Na última quarta-feira abriu o primeiro em Blumenau e até o fim do ano abrirão mais sete".

Foto: Patrick Rodrigues / Agencia RBS

Ricardo Alba (PP)

Disse querer tomar atitudes ligadas à segurança pública e educação. Foi o autor do projeto que prevê a retirada de veículos abandonados em vias públicas da cidade (foram 15 removidos só neste ano) e também do Empresa Amiga da Escola, que garantiu a reforma da EBM Pastor Faulhaber, no Ribeirão Fresco.

"Graças a um projeto lançado por mim o município parou de ter carros apodrecendo na rua, em frente à casa das pessoas".