Atentado no leste do Afeganistão deixa pelo menos seis mortos

Jalalabad 03/12/2017 | 10h02

Pelo menos seis pessoas morreram neste domingo (3) em um atentado suicida contra uma manifestação de seguidores do presidente afegão em Jalalabad, no leste do país - anunciou o porta-voz da Polícia provincial do Nangarhar, Hazrat Husain Mashriqiwal.

"O agressor suicida, que estava de moto, se detonou no meio da multidão que assistia a uma manifestação política em Jalalabad. Seis pessoas morreram, incluindo um menino e várias mulheres, e 13 ficaram feridas", contou.

Era uma "manifestação em apoio al presidente Ashraf Ghani", completou.

O governador da província de Nangarhar, Ataula Khogyani, confirmou o balanço de vítimas em entrevista à AFP.

Segundo o diretor dos serviços de saúde, Najib Kamawal, alguns feridos se encontram em "estado crítico".

Limítrofe com o Paquistão, a província de Nangarhar sofre a pressão dos talibãs e do grupo Estado Islâmico, que têm suas principais bases afegãs nessa zona do país.

* AFP