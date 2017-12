'Eu não paro mais de festejar', diz Jackson sobre as comemorações do título do JEC/Krona

Futsal 03/12/2017 | 15h33 Atualizada em

Logo após que o jogo terminou, milhares de pessoas tentavam chegar ao ídolo do JEC/Krona. Todos queriam conversar, fazer uma foto ou dar um abraço em Jackson Samurai. Tudo absolutamente normal diante do que o jogador fez na manhã deste domingo, no Centreventos Cau Hansen.

Na vitória por 3 a 2 sobre a Assoeva-RS, o jogador assumiu o protagonismo e marcou dois gols sobre os gaúchos — um deles o do título, na prorrogação. A boa atuação só confirma porque ele foi eleito o melhor jogador da posição na competição.

Cercado por muitos torcedores, Jackson não conseguiu fazer uma grande análise a respeito do seu desempenho. No entanto, confirmou que não sabe quando vai parar de comemorar a taça.

— Olha, eu não paro mais de festejar. Não sei quando vou parar — afirmou.

Sobre a conquista, disse que a cidade já fazia por merecer o título mais desejado no futsal brasileiro.

— Joinville vem há anos investindo no esporte e acreditando no time. De uns três anos para cá, até deixaram de acreditar, mas conseguimos recuperar aquele espírito, principalmente neste ano com duas conquistas nacionais — concluiu, lembrando também o título da Taça Brasil.