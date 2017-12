Fernandinho comemora título inédito, mas confirma saída do JEC/Krona

Futsal 03/12/2017 | 15h23 Atualizada em

Peça-chave na conquista do JEC/Krona, com oito gols em 11 partidas, o ala/pivô Fernandinho, 34 anos, finalmente conquistou sua primeira Liga Nacional de Futsal. Na primeira tentativa pela Ulbra, em 2004, ele perdeu a decisão para o Carlos Barbosa-RS. No entanto, neste domingo, ele e os outros jogadores do JEC/Krona finalmente puderam comemorar o primeiro título do clube após a vitória por 3 a 2 sobre a Assoeva-RS, no Centreventos.

— Quero comemorar muito esse título, pois saí do Brasil com um vice e agora voltar sendo campeão, me deixa muito feliz.

A conquista, no entanto, não irá segurar o jogador em Joinville. Após a partida, ele confirmou que está se transferindo para o Benfica, de Portugal.

— Vou sair mesmo. Assinei já com o Benfica. Guardo o Joinville no fundo do meu coração, a torcida me acolheu muito bem e espero um dia poder voltar — revelou.

Sobre a conquista, Fernandinho enalteceu a força da equipe, demonstrada nos momentos de dificuldades vividos desde a semifinal.

—Duas grandes equipes jogaram essa final. E a emoção vem desde a semifinal, mas estávamos preparados para tudo, fizemos um bom jogo — finalizou.

JEC/Krona comemora o título da Liga Nacional de Futsal: