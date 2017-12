Irã inaugura porto estratégico no Índico

Teerã 03/12/2017 | 13h52

O presidente iraniano, Hassan Rohani, inaugurou neste domingo (3) o novo porto de Chabahar, na fronteira entre o oceano Índico e o mar de Omã no sudeste do país, e que Teerã espera transformar em uma plataforma comercial regional.

"O porto tem uma localização estratégica" que permite "unir a costa africana e asiática à Ásia Central" pelo eixo viário e ferroviário Norte-Sul paralelo até sua fronteira com Irã e Afeganistão, o qual está sendo reforçado por Teerã, declarou Rohani, durante a cerimônia de inauguração transmitida pela televisão pública.

Os três primeiros carregamentos de trigo indiano com destino ao Afeganistão já chegaram a Chabahar, segundo o chefe da Direção de Portos do país, citado pela televisão.

O custo do novo porto chegou a US$ 1 bilhão, com US$ 235 milhões de aporte da Índia, de olho nos mercados de Irã, Afeganistão e dos países da Ásia Central, evitando o Paquistão, informou a imprensa local.

"Chabahar se transformará, em breve, em um importante polo comercial para o Irã", declarou o ministro dos Transportes, Abas Ajundi, na cerimônia.

* AFP