Kinberly Novaes encara Janaisa Morandin no Invicta FC 26

A joinvilense Kinberly Novaes, 26 anos, vai estrear no Invicta FC 26, principal evento de MMA feminino do mundo, no próximo sábado, dia 8, nos Estados Unidos. A catarinense terá pela frente a gaúcha Janaisa Morandin, em uma das lutas principais da noite.

Kinberly, que mora em Curitiba e treina na equipe CM System, foi escalada em cima da hora por conta da lesão. A catarinense vem de derrota e espera retomar o caminho das vitórias iniciando a sua história no Invicta.

— Essa oportunidade surgiu em cima da hora, devido a uma lesão da adversária original da atleta. E graças ao ótimo trabalho da minha equipe CM System, estava pronta para aceitar a proposta quando me chamaram. Vejo essa luta como uma oportunidade de mostrar de verdade o que eu sei e o que venho treinando, uma chance de me redimir pela minha última performance, que deixou um pouco a desejar, e uma maneira perfeita de encerrar o ano fazendo o que mais amo, que é sair na porrada! — disse em seu perfil no Instagram.

Já Janaisa Morandin, 23, que treinava na Astra Fight Team em Balneário Camboriú, agora representa a Killes Bees, de Curitiba, espera poder mostrar o seu valor, já que foi derrotada logo na estreia no evento.

— Amadureci muito, a derrota foi um aprendizado. Mudei muitas coisas deste a última luta, a cabeça está muito melhor, estou querendo reencontrar o caminho da vitoria, quero mostrar o que sou de verdade. Luto com amor e isso que vou fazer de novo, vou buscar surpreender — analisou Janaisa.

