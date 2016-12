Ceias de Réveillon vão custar até R$ 300 em Blumenau

Coluna do Pedro Machado 29/12/2016 | 10h31





Para muitas famílias, preparar a ceia das festas de fim de ano é um ritual. Muitas iguarias tradicionais, os mestres-cucas da casa a postos e muita animação. Mas tem também quem prefira descansar durante o dia e aproveitar a refeição em algum lugar especial, que também produz os pratos com dedicação e requinte. Em Blumenau não faltam opções, que variam de R$ 150 — individual mais barato — a R$ 500 — valor para casal mais caro — , e os estabelecimentos investem para garantir a lotação máxima.

Entre as opções, a ceia oferecida pela choperia Thapyoka é a mais em conta. Por R$ 150 por pessoa é possível desfrutar de um jantar com bufê especial, bebidas, música ao vivo e da vista dos fogos em frente a Prainha. A casa já tem mesas limitadas e as reservas podem ser feitas até hoje. Após a ocupação total é feita uma lista de espera.



Mais distante da Avenida Beira-Rio, o restaurante Terrace, do Plaza Hotel, aposta na tranquilidade e na variedade para atrair os clientes. A ceia com diversas entradas , seis tipos de saladas, cinco opções de pratos quentes — tender, carnes de porco e cordeiro, filé mignon e peixe branco —, acompanhados de guarnições, onde entra a tradicional lentilha, e docinhos como sobremesa custa R$ 195 por pessoa. As reservas podem ser feitas até o dia 31, mas dependem da disponibilidade.

A ceia oferecida na festa de Réveillon da prefeitura também é uma opção, e atende a diversas alternativas. O valor individual é de R$ 300, mas o ingresso para casal sai a R$ 500. Há ainda opções de mesa para quatro pessoas, ao custo de R$ 1 mil, e crianças têm descontos. O cardápio é variado e prestigia pratos que fazem parte do menu festivo do blumenauense, como o hackepeter.

A compra deve ser feita até sexta-feira no Bierpark (restaurante anexo ao parque Ramiro Ruediger). O restaurante Moinho do Vale, que já é conhecido pelo tradicional jantar, vai promover também uma festa madrugada adentro. Para a ceia, que tem custo de R$ 215 por pessoa, não há mais disponibilidade, mas para a festa, que terá dois espaços, os ingressos ainda estão à venda. A opção mais barata custa R$ 120 para mulheres e R$ 140 para homens (já podíamos ter superado essa questão de diferenciar valores pelo gênero, hein, pessoal?). Já a opção VIP, com cardápio especial e open food, custa R$ 250.

Agora que você já conhece as opções, basta escolher a ceia que mais combina com você. E seja ela em casa ou fora, que seja especial.

*O colunista Pedro Machado está em férias.