Coluna Pedro Machado: Parques aquáticos da região de Blumenau comemoram chegada do calorão

Enquanto todos buscam refúgios fresquinhos para aplacar a forte sensação de calor causada pelas temperaturas acima dos 40 °C, um grupo está comemorando a chegada em grande estilo do verão: o dos parques aquáticos.



Depois de um período de apreensão, já que o calor demorou para dar as caras pelas bandas do Vale do Itajaí, os ânimos se acalmaram nos últimos dias e as empresas já comemoram os primeiros resultados. A média de público em parques da região de Blumenau é de cerca de 800 pessoas por dia, o que tem deixado os empresários empolgados. No parque aquático Cascaneia, em Gaspar, a expectativa de crescimento é de 20% em relação à temporada passada.



— Já tínhamos até perdido as esperanças (com a demora do calor). Claro que ainda está cedo, mas as previsões já estão mais positivas e com certeza esse calorão para nós faz muita diferença — afirma a diretora administrativa Janaína Reinert.



A Cascata Carolina também comemora as altas temperaturas e a grande procura pelo parque que se intensificou após o Natal. Para aumentar o movimento o local também aposta em promoções, como o desconto de R$ 10 no ingresso para moradores de Gaspar e cidades vizinhas.



O parque aquático Portal do Sol, em Blumenau, aposta no crescimento da procura até o final do mês de janeiro, aproveitando as férias de trabalhadores e estudantes.



Os ingressos variam de R$ 15 a R$ 55, ou seja, garantem diversão e dias um pouco mais frescos para praticamente todo mundo.







