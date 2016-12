Como serão as cerimônias de posse em cidades do Vale de Itajaí

Política 31/12/2016 | 09h34

Os candidatos eleitos em outubro para comandar os municípios da região assumem os mandatos neste domingo, 1º de janeiro, conforme previsto pela Constituição Federal.



As cerimônias em nove cidades do Vale do Itajaí e do Litoral ocorrem todas entre o fim da tarde e o início da noite e devem ser realizadas sem excessos, limitando-se aos ritos essenciais como os juramentos, as assinaturas dos termos de posse e as transmissões dos cargos.



Todos os prefeitos já prometem começar a dar expediente e comandar as prefeituras a partir de 2 de janeiro. Confira a seguir detalhes de como serão as cerimônias:



Rio do Sul

Prefeito eleito: José Thomé (PSDB)

Vice-prefeito eleito: Paulo Cunha (PSD)

Deixa a prefeitura: Garibaldi Ayroso, o Gariba (PMDB)

Número de vereadores: 10

Como será: a cerimônia de posse ocorre às 19h deste domingo, no Esporte Clube Concórdia (Rua Abraham Lincoln, 320, bairro Jardim América). A cerimônia deve ser presidida pela vereadora eleita mais velha, Zeli da Silva (PMDB). A transmissão do cargo de prefeito e a eleição da mesa diretora ocorrem em seguida da posse, no mesmo local. Segundo o prefeito eleito, a prefeitura já deve ter expediente no dia 2.



Pomerode

Prefeito eleito: Ércio Kriek (DEM)

Vice-prefeito eleito: Gladys Sievert (PSDB)

Deixa a prefeitura: Rolf Nicolodelli (PMDB)

Número de vereadores: nove

Como será: Um culto ecumênico ocorre às 16h na Igreja Matriz da Paróquia São Ludgero, no Centro. Às 17h, a cerimônia de posse ocorre na Câmara de Vereadores (Avenida 21 de Janeiro, 1777, Centro). Após a posse, por volta das 18h30min, os vereadores seguem na sede do Legislativo para a eleição da mesa diretora, enquanto o prefeito eleito parte para o Teatro Municipal, onde haverá a transmissão do cargo e a posse dos novos secretários. O prefeito promete começar a atuar já no dia 2, junto com o setor de Obras e Agricultura, mas os demais setores devem voltar a atuar no dia 12.



Blumenau

Prefeito reeleito: Napoleão Bernardes (PSDB)

Vice-prefeito eleito: Mário Hildebrandt (PSB)

Número de vereadores: 15

Como será: Napoleão Bernardes toma posse para o segundo mandato em uma cerimônia marcada para as 17h deste domingo, no Teatro Carlos Gomes. A solenidade, que marcará também o início do mandato dos 15 vereadores eleitos, deve ser presidida pelo vereador mais votado, Marcos da Rosa (DEM). O novo local foi escolhido por oferecer mais espaço à cerimônia, que deve ter apresentação de um coral. Após a solenidade, os vereadores partem para a Câmara, onde elegem a mesa diretora.



Timbó

Prefeito eleito: Jorge Krüger (PP)

Vice-prefeito eleito: Marcelo Ferrari (PSB)

Deixa a prefeitura: Laércio Schuster Junior (PP)

Número de vereadores: nove

Como será: A posse ocorre às 17h, na Câmara de Vereadores (Rua Inglaterra, 750, bairro Das Nações). Após o juramento e a posse, os legisladores dão sequência à sessão de instalação da legislatura com a eleição da mesa diretora. Já o prefeito eleito parte para a prefeitura, onde às 18h30min ocorre a transmissão do cargo e a posse de secretários. O trabalho do prefeito deve começar já na segunda-feira e a volta de todos os servidores está marcada para 19 de janeiro.



Indaial

Prefeito eleito: André Moser (PSDB)

Vice-prefeito eleito: Zelir Tirol (PSD)

Deixa a prefeitura: Sérgio Almir dos Santos (PMDB)

Número de vereadores: 13

Como será: A cerimônia de posse está marcada para as 16h, também na Câmara de Vereadores (Rua Pref. Frederico Hardt, 148, Centro). A eleição da mesa diretora e a transmissão do cargo também ocorrem em seguida, no mesmo local.



Gaspar

Prefeito eleito: Kleber Wan-Dall (PMDB)

Vice-prefeito eleito: Luís Carlos Spengler Filho (PP)

Deixa a prefeitura: Pedro Celso Zuchi (PT)

Número de vereadores: 13

Como será: A cerimônia de posse ocorre às 18h deste domingo, na Sociedade Alvorada (Rua Coronel Aristiliano Ramos, 72, Centro). Em seguida, o prefeito eleito vai para a prefeitura, onde haverá a transmissão de cargo. Depois disso, retorna à Sociedade Alvorada para dar posse aos secretários. Os vereadores eleitos também vão escolher a nova mesa diretora. Está prevista ainda uma apresentação do grupo de dança da Associação Amigos da Dança de Gaspar.



Brusque

Prefeito eleito: Jonas Paegle (PSB)

Vice-prefeito eleito: Ari Vequi (PMDB)

Deixa a prefeitura: Bóca Cunha (PP)

Número de vereadores: 15

Como será: A cerimônia de posse está marcada para as 17h, na sede da Associação Empresarial de Brusque, a Acibr (Rua Pedro Werner, 180, Centro). Depois da solenidade, a Câmara elege a mesa diretora e o prefeito eleito segue para a prefeitura, onde haverá a transmissão do cargo e a posse de secretários.



Itajaí

Prefeito eleito: Volnei Morastoni (PMDB)

Vice-prefeito eleito: Marcelo Sodré (PDT)

Deixa a prefeitura: Jandir Bellini (PP)

Número de vereadores: 21

Como será: A solenidade está marcada para as 17h deste domingo, na sede da Câmara (Avenida Vereador Abrahão João Francisco, 3825, bairro Ressacada). Em seguida, os legisladores fazem a sessão que vai eleger o presidente, vice e secretários do início da nova legislatura. Às 19h30min, o prefeito atual e o eleito se dirigem para a prefeitura, onde ocorre a transmissão do cargo.



Balneário Camboriú

Prefeito eleito: Fabrício Oliveira (PSB)

Vice-prefeito eleito: Carlos Humberto (PR)

Deixa a prefeitura: Edson Piriquito (PMDB)

Número de vereadores: 19

Como será: O prefeito, vice e vereadores eleitos de Balneário Camboriú tomam posse em sessão especial marcada para as 17h deste domingo, no clube Ariribá (Avenida das Arapongas, 700, bairro Ariribá). Às 19h, os vereadores se reúnem na Câmara para eleger a mesa diretora.