Pancho: Itajaí é a primeira cidade de SC a receber um hotel Hilton

Itajaí vai receber o primeiro hotel Hilton Garden Inn da região Sul e o terceiro com a bandeira internacional no Brasil. Ele vai ocupar parte do complexo multiuso Riviera Concept, (foto ao lado) que está sendo erguido na Avenida Osvaldo Reis, quase no limite com Balneário Camboriú. Inicialmente seria um hotel da bandeira Quality, mas a Atlantica Hotels, administradora parceira da Riviera, decidiu apostar na marca de renome internacional graças às características da região que inclui Balneário Camboriú.



Para o gerente de Novos Negócios e Desenvolvimento da Atlantica, Henrique Martins, o hotel vai atender o turista que procura essa parte do litoral no verão e o mercado corporativo, aquecido graças ao crescimento dessas cidades e da construção do Centro de Eventos de Balneário Camboriú.



O empreendimento terá 153 apartamentos com áreas a partir de 24 metros quadrados. Haverá um pequeno espaço para eventos e um restaurante aberto ao público. A ideia é aproveitar a integração com os demais espaços, corporativo e residencial, do complexo multiuso e a proximidade com a Praia Brava. A previsão de inauguração do Hotel Riviera Hilton Garden Inn é meados de 2017.



Estrutura para eventos



Por falar em Centro de Eventos de Balneário Camboriú, a obra tem previsão de conclusão para agosto do próximo ano. Segundo o secretário de Estado do Planejamento, Murilo Flores, que esteve na cidade nesta semana para falar da estrutura, 44% da construção está executada. No momento os operários finalizam a estrutura metálica para depois iniciar a colocação da estrutura de alumínio.



A obra começou em agosto do ano passado. Foi licitada por R$ 89 milhões e já teve um aditivo de R$ 16 milhões. O Centro de Eventos está sendo bancado pelos governos federal, estadual e municipal. No próximo ano o governo do Estado pretende lançar edital de licitação da gestão do empreendimento.



O Centro de Eventos está integrado ao Complexo Ambiental Cyro Gevaerd onde fica o zoológico. Uma passarela vai ligar o edifício com o zoo. A coleta da água da chuva feita pelo Centro servirá para lavar as jaulas do zoológico e regar as plantas.