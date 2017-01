Coluna da Bahia: É tudo com Janot e o relator

Opinião 31/01/2017 | 06h11

Por Guilherme MazuiCom a prerrogativa que a presidência do(STF) lhe confere,matou no peito as delações da, homologou os acordos e devolveu a bola para o procurador-geral da República,. Sem deixar margem para tabelas com políticos enrolados, resolveu uma das pendências criadas pela morte do ministroAgora, o futuro dapassa por Janot e pelo novo relator da operação no STF. A escolha do magistrado, selecionado na 2º Turma ou no plenário, é a decisão da vez. Movimentos favoráveis e contrários ao governomonitoram a definição com críticas mais pesadas, temperadas pela preferência política de cada lado, a, Dias Toffoli eAs atuações do relator e de Janot serão fundamentais para um d. Avalizadas as delações, cabe ao procurador utilizar o conteúdo dos mais de 800 depoimentos e acertar o momento em que pedirá o fim do sigilo do material. A primeira peneira entre os políticos citados pelaocorrerá na. Janot enviará ao Supremo a lista de parlamentares e ministros de Estado contra os quais virão pedidos de aberturas de inquéritos ou eventuais denúncias. Todas as solicitações dependerão da caneta do novo relator.