Coluna da Bahia: Quem bradava "golpistas, fascistas não passarão" estará de mãos dadas com Temer

Opinião 24/01/2017 | 06h01

Por Guilherme MazuiVocê é deputado dooue chamava os apoiadores do impeachment de golpistas. Em 2 de fevereiro, entrará na cabine de votação da, digitará o número na tela e verá o rostinho de(DEM-RJ). Seu voto ajudará na reeleição do presidente da Câmara, genro dee fechado comPara um eleitor desavisado,, mas a cena deve se materializar, com algumas dissidências nas bancadas petista e comunista. Parlamentares que bradavam “golpistas, fascistas, não passarão”, estarão de mãos dadas com um dos pilotos da barca de Temer, que ontem reverteu liminar que barrava sua candidatura. Enquanto reinava(PMDB-RJ), Maia era um dos habitués do gabinete da presidência da Câmara e lhe incentivou a aceitar o impeachment deAfastada a petista, distanciou-se do aliado e lhe sucedeu no trono após sua renúncia. PT e PCdoB citam a “proporcionalidade” do tamanho dos partidos no rateio das vagas na mesa da Câmara para justificar a aliança. Azar da militância. Quem torce o nariz para Maia tem as opções “golpistas” de(PTB-GO) e(PSD-DF). Ex-ministro de Dilma, André Figueiredo (PDT-CE) está no páreo sem apoio maciço da esquerda. Até abril, ele tentava enquadrar colegas para barrar o impeachment.