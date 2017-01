Coluna da Bahia: Urgência necessária no que diz respeito à Lava-Jato

Opinião 25/01/2017 | 06h11

Por Guilherme MazuiO procurador-geral da República,, tomou a decisão que estava ao seu alcance para evitar a paralisia prolongada da Lava-Jato: pediu ao(STF) urgência na homologação das delações de 77 executivos e ex-executivos da. A solicitação formal permite que a ministra, presidente da Corte, adote as medidas capazes de minimizar o atraso na operação provocado pela morte do relatorA magistrada também dá sinais de que. Determinou que a agenda de depoimentos dos executivos da empreiteira seja mantida. Com isso, os juízes auxiliares do gabinete de Teori. Por ora, reside a dúvida se Cármem Lúcia puxará para si a responsabilidade pela homologação ou se deixará a missão para o futuro relator, que só deve ser definido depois do, na próxima semana.Outros ministros entendem que é preciso aguardar o. Diferentemente dos processos envolvendo pessoas sem foro privilegiado, que correm rapidamente na, no STF o trâmite é mais lento. Daí a preocupação em não alongar o período de chancela da delação, que é apenas um dos primeiros passos da investigação.A partir do conteúdo dos depoimentos, apedirá a abertura de inquéritos contra parlamentares, ministros de Estado e governadores, solicitações que serão aceitas ou rejeitadas pelo relator. Será difícil ver aereiro.