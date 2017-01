Coluna do Upiara Boschi: "A Justiça não morre"

Política 21/01/2017 | 08h03

Por Matheus Schuch e Silvana Pires*



"As pessoas morrem. A Justiça, não". A frase, da presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, reflete a preocupação dos brasileiros após a morte do ministro Teori Zavascki, relator dos processos da Operação Lava-Jato. O maior escândalo de corrupção já revelado no país gera ânsia por Justiça, seja em relação aos investigados em primeira instância ou àqueles que possuem foro privilegiado, e por isso estão na mira do STF.



A indicação do substituto de Teori caberá ao presidente Michel Temer, que na primeira delação vazada da Odebrecht acumula 43 citações em um possível envolvimento no esquema de corrupção na Petrobras. O regimento interno da Corte permite diferentes interpretações sobre a escolha de um novo integrante. Há quem entenda que o substituto de Teori herdará seus processos. Outros argumentam que, pela urgência do caso, deve haver um sorteio dos processos entre os atuais ministros.



O fato é que os holofotes estarão voltados sobre o futuro relator da Lava-Jato, mesmo que o trabalho seja comandado por um dos atuais integrantes da Corte. O sorteio poderá premiar ministros polêmicos, habituados a declarações que agradam a um ou a outro lado da disputa política. Além disso, o novo relator precisará se inteirar dos detalhes deste complexo emaranhado de ações e, ao mesmo tempo, lidar com as pressões por agilidade.



Curiosamente, a escolha de Teori, em 2012, também ocorreu sob desconfiança. Ele foi indicado pela então presidente Dilma Rousseff em meio ao julgamento do mensalão. Porém, provou independência em suas decisões, tornando-se um dos ministros mais respeitados, dentro e fora do Supremo.





Criança Feliz



Quase quatro meses após o lançamento do Criança Feliz, a embaixadora do programa, Marcela Temer, participará de seu primeiro evento na segunda-feira. O encontro para discutir a execução do projeto irá reunir parceiros da região Centro-Oeste, em Brasília. O ministro Osmar Terra (Desenvolvimento Social) acompanhará a agenda. Temer não deve participar. O programa é destinado a gestantes e crianças de até três anos inscritas no Bolsa Família. O trabalho é desenvolvido de forma integrada com prefeituras.





Força



A política de expansão do efetivo da Força Nacional, que pode chegar a 7 mil homens, sofre críticas de especialistas em segurança pública. Parte dos novos integrantes são jovens de 19 anos, egressos do serviço militar. O receio é que caia a qualidade da tropa de elite.





Na estrada



Enquanto Rodrigo Maia (DEM-RJ) não lança oficialmente sua candidatura à reeleição à presidência da Câmara, o deputado Jovair Arantes (PTB-GO) percorre o país em busca de votos. Em apenas 10 dias de campanha já viajou para 15 capitais. E hoje estará em Teresina. Já o outro candidato declarado, Rogério Rosso (PSD-DF), dá sinais de que pode desistir da disputa, tanto que deixou os deputados do próprio partido à vontade para escolher em quem votar.



