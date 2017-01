Coluna Pedro Machado: Sommerfest começa hoje em Blumenau com expectativa de impulso extra para comércio e hotéis

Festa 05/01/2017 | 12h42







A Sommerfest 2017 começa hoje com a missão de não ser apenas a “Oktoberfest de verão”, mas de se consolidar como um impulso a mais para diversos setores no início do ano. Acontecendo apenas em dois dias da semana – quinta e sexta –, a organização tem a expectativa ousada de crescer 25% em relação ao público de 2016, recebendo pelo menos 5 mil pessoas em cada uma das oito noites de festa. Isso considerando que a maior parte dos visitantes da festa – 70% – é formada pelos blumenauenses. O índice de turistas na Sommerfest é de 30%, de acordo com a pesquisa realizada na última edição.



Se esta perspectiva se concretizar quem vai comemorar também são alguns empresários da cidade. Na própria Vila Germânica os lojistas já aguardam um incremento nas vendas nos meses de dezembro e janeiro, considerando os muitos eventos que movimentam o espaço. O presidente da Associação dos Lojistas da Vila Germânica, Ulysses Kreutzfeld, afirma que é difícil prever o aumento, já que o público da Sommerfest é bastante variado e se mistura aos turistas que tradicionalmente já visitam Blumenau nesta época, mas ressalta que o evento, de fato, melhora os resultados do mês.



Outro setor que vê na festa uma oportunidade de faturamento extra é o hoteleiro. Emil Chartouni, presidente do Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares (Sihorbs), explica que há um aumento, mas é difícil prever o incremento, pois a maior parte dos visitantes deste período não fazem reserva antecipadamente e deixam para garantir a estadia na última hora.



Para o secretário de Turismo e presidente do Parque Vila Germânica, Ricardo Stodieck, o perfil do público não é um problema. O principal objetivo é aumentar o número geral e manter o índice de turistas, o que já demonstraria que a festa está se tornando conhecida. É o que saberemos a partir de hoje à noite.



