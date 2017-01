Pedro Machado: entidade de Blumenau vai explorar marca do Festival Brasileiro da Cerveja

Economia 19/01/2017 | 14h12

Com aval da Vila Germânica, a Associação Blumenauense de Turismo, Eventos e Cultura (Ablutec) tirou do papel uma ideia que vinha amadurecendo ao longo dos últimos anos: vai passar a explorar comercialmente a marca do Festival Brasileiro da Cerveja de Blumenau.

A entidade contratou uma empresa – que desenvolveu projeto semelhante na Olimpíada do Rio – para elaborar o modelo do contrato de licenciamento e está em busca de parceiros. Empresas da cidade e de fora já manifestaram interesse, diz o presidente da Ablutec, Richard Steinhausen.

O objetivo é surfar na onda de sucesso do festival, que em pouco tempo já se firmou como um dos três mais importantes eventos cervejeiros do mundo. O lançamento vai acontecer na edição deste ano, que ocorre entre os dias 8 e 11 de março na Vila Germânica. Lá o público poderá encontrar copos, taças, camisetas e suvenires variados da marca.

Ainda faltam alguns detalhes a serem definidos. Um deles, por exemplo, é o percentual sobre a venda de cada tipo de produto que a Ablutec terá direito. Steinhauesen também admite que será difícil fiscalizar a comercialização de artigos piratas – a ideia do licenciamento surgiu, entre outros pontos, justamente para inibir aqueles que faturam em cima do evento sem repassar nada para a organização.

O dirigente reconhece que, pelo fato de a experiência ser nova, é difícil fazer qualquer projeção. A Ablutec ainda não tem uma estimativa de quanto pode faturar com a novidade, mas a ideia é que o dinheiro que entrar ajude a financiar as atividades e os eventos da entidade.