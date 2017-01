Pedro Machado: prefeitura assina nesta quarta o terceiro contrato emergencial com a Piracicabana

Transporte coletivo 17/01/2017 | 17h10





Pela terceira vez em um ano a prefeitura de Blumenau recorrerá a um contrato emergencial para garantir a circulação de ônibus nas ruas para a população. Um novo vínculo com a Viação Piracicabana para a operação do sistema de transporte coletivo na cidade será assinado nesta quarta-feira, data final de validade do atual acordo.

O prefeito em exercício Mário Hildebrandt (PSB) participa de uma reunião no início da tarde para ajustar os últimos detalhes, mas o documento já está praticamente finalizado.



A esta altura, a prorrogação da atuação da empresa paulista não surpreende, até porque sabia-se desde o lançamento do novo edital que não haveria, em função dos trâmites burocráticos inerentes a esse tipo de processo, tempo hábil para que uma nova operadora assumisse o serviço logo após o vencimento do atual contrato.

Basicamente o novo vínculo terá as mesmas condições dos dois primeiros. O prazo de vigência é de 180 dias, com possibilidade de cancelamento antes disso caso a nova empresa ou consórcio, a ser contratado pela licitação que está em andamento, esteja apta a começar a operar durante esse período. A diferença desta vez é o valor da tarifa: em vez de R$ 3,65, a Piracicabana passará a cobrar R$ 3,85 pela passagem, conforme aumento anunciado pela prefeitura no dia 6. O reajuste entra em vigor neste sábado.

Espera-se que este terceiro contrato emergencial seja enfim o último e que em breve o blumenauense tenha um sistema de ônibus de mais qualidade para se deslocar pela cidade. Hoje, na comparação às primeiras semanas de atuação da Piracicabana, o volume de reclamações diminuiu bastante. Os ônibus podem estar quebrando menos, mas continuam sendo em sua grande maioria velhos e desconfortáveis.

Será preciso, infelizmente, conviver com essa realidade por mais algum tempo. Enquanto isso, continua correndo o prazo para que interessados apresentem propostas para a licitação. Os envelopes serão abertos no dia 30.