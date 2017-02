Carolina Bahia: Confirmação da posse de Moreira Franco completa blindagem

Opinião 15/02/2017 | 06h11

Com a decisão do(STF), confirmando a posse decomo ministro, a blindagem está completa. À frente da inútil Secretaria Geral, Moreira continuará cuidando do plano de concessões, fazendo articulação política e aconselhando o presidente. Agora, pronto para enfrentar os próximos capítulos da delação daExecutivo ligado à empreiteira,disse à Procuradoria Geral da República que Moreira recebeuem 2014 e que teria o codinome de Angorá. O pulo do gato de Moreira é ter garantido o foro especial, o que lhe dará tempo.Em sua decisão, o ministroargumenta que o foro especial não livra o envolvido de ser investigado, denunciado e até mesmo preso. Isso é verdade. Mas ao ficar sob os cuidados da Suprema corte, o político joga com a demora dasO caso do senador(PMDB-AL) é bastante ilustrativo: denunciado em 2013, virou réu somente no final de 2016. Com a situação de Moreira resolvida e a indicação de Alexandre de Moraes muito bem encaminhada — deve ser aprovada na— o Planalto fecha a estratégia de preparação para os próximos capítulos da Lava-Jato.• • •A ex-presidentevolta a Brasília no final desta semana. Ela participa na próxima sexta-feira de um encontro de vereadoras e de prefeitas do PT. Dilma esteve na capital federal no final do ano passado, quando a senadora(PMDB-TO) a homenageou com um jantar de aniversário.• • •Com a liberação das contas inativas do, o governo Temer finalmente emplacou uma medida popular da. Diante do monitoramento das redes sociais, conselheiros do presidente comemoravam os bons resultados.• • •Em reunião com o ministro(Fazenda), o deputado(PMDB-SC) recebeu carta branca para levar adiante a ideia da criação do Fundo Constitucional Sul. O fundo irá beneficiar os Estados do Sul com linhas de financiamento e projetos. Hoje, as regiõescontam com esse tipo de previsão de recursos.