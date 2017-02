Ciro Roza pede exoneração de cargo de chefe de gabinete da prefeitura de Brusque

Política 10/02/2017 | 19h28

O ex-prefeito de Brusque, Ciro Roza, pediu exoneração do cargo de chefe de gabinete da prefeitura de Brusque nesta sexta-feira. O pedido ocorre depois que o juiz Clenio Jair Schulze, responsável pela 1ª Vara Federal de Brusque, determinou na quinta-feira que o político deixasse o cargo em 24 horas. Este já havia sido o segundo pedido de afastamento de Ciro em menos de um mês.



A carta de exoneração foi entregue em mãos pelo, agora, ex-chefe de gabinete, ao prefeito Jonas Paegle (PSB). No documento, Ciro Roza solicita exoneração "em caráter irrevogável" e justifica o pedido ressaltando a "necessidade de não deixar nenhum espaço para que a ação persecutória movida contra minha pessoa venha a atingir o Governo Municipal de Brusque." (leia o texto completo abaixo).



A prefeitura informou através de nota que a portaria concedendo a exoneração de Ciro Roza foi assinada nesta sexta-feira à tarde, atendendo assim a determinação judicial na íntegra. No pedido de afastamento, o Ministério Público Federal alegou que a nomeação de Ciro contrariou uma decisão judicial já confirmada em três instâncias. A condenação foi resultado de irregularidades em licitações na época em que ele era prefeito de Brusque.



A justificativa do promotor inclui a postura do ex-prefeito – “vem se comportando como se prefeito fosse, assumindo um protagonismo maior do que o do prefeito legitimamente eleito”.



Embora considere o direito de o prefeito Jonas Paegle fazer nomeações da maneira que achar mais adequada, para o MPF o histórico da escolha contrariou os princípios da moralidade e da probidade. A Justiça Federal marcou uma audiência para o dia 22 de março, em que o ex-prefeito será informado das condições para o cumprimento das penas restritivas de direito e da multa de 50 salários mínimos que lhe foram impostas – e das quais ele ainda pode recorrer.



>> Leia a íntegra do pedido de exoneração de Ciro Roza:



"Brusque-SC, 9 de fevereiro de 2017.



'Ser paciente significa não permitir que lhe roubem a alegria e a claridade da alma pelos ferimentos que a prática do bem acarreta.' (Ladislau Boros)



Assunto: pedido de exoneração docargo de Chefe de Gabinete do Prefeito.



Ao Prefeito Municipal de Brusque



Dr. JONAS OSCAR PAEGLE



Prefeitura Municipal de Brusque/SC



(entregue em mãos)



Meu caro Prefeito e amigo Jonas,



Dirijo-me à ti para solicitar minha exoneração, em caráter irrevogável, do cargo de Chefe de Gabinete.



O motivo de fazê-lo se fundamenta na necessidade de não deixar nenhum espaço para que a ação persecutória movida contra minha pessoa venha a atingir o Governo Municipal de Brusque. Sob a máscara da virtude e da moralidade, destilam a maldade por verem contrariados seus interesses inconfessáveis pela soberania popular. Os brusquenses me conhecem: por três vezes me elegeram Prefeito Municipal e também por três vezes me outorgaram a procuração de representá-los na Assembleia Legislativa catarinense.



É do povo que o poder emana e para o povo o poder converge. Assim, em 2 de outubro de 2016, os brusquenses definiram democraticamente o rumo a ser dado à nossa cidade. Juntos participamos daquela memorável jornada cívica. Os brusquenses maciçamente votaram em Dr. Jonas e Ari Vequi, lhes confiando a missão de trabalharem para a construção de uma cidade justa, solidária e de oportunidades, tendo a AÇÃO como a marca do Governo.



Mas não nos é necessário ocupar nenhum cargo para podermos contribuir com o desenvolvimento da nossa amada Brusque. Assim estivemos e estaremos sempre à disposição para colaborar com o Governo Municipal para fazer o melhor por nossa gente.



Com um forte abraço,



Ciro Marcial Roza".