Clóvis Reis: Base aliada se articula para selar últimos acordos na Câmara de Blumenau

A base aliada napraticamente selou o acordo para a organização dos blocos parlamentares e a composição das comissões permanentes. Em linhas gerais, as representações partidárias retratam aque venceu a disputa para a prefeitura. Oe oencabeçam um dos grupos, enquanto PP, PSB, SD e PMDB constituem o segundo conjunto.Não está definido sese somam ao coletivo governista ou se unem à oposição representada por PSD e PT. Caso os dois partidos se, as comissões parlamentares terão possivelmente a seguinte composição:(PSDB) preside a, da qual será relator Ricardo Alba (PP) ou Bruno Cunha (PSB);(PP) preside a Comissão de Finanças, com Alexandre Matias (PSDB) na relatoria;(PMDB) será presidente da Comissão de Transportes,(DEM) coordenará a Comissão de Agricultura e(PSB) ou(PP) estarão à frente da. O acordo pode sofrer mudanças, caso PR e PROS formem um bloco ao lado da minoria. Entretanto, tal aproximação ocorreria exclusivamente em busca de mais espaço interno nas comissões de trabalho, sem quaisquer desdobramentos na postura na tribuna ou em plenário, onde o governo terá 12• • •O vereador(PT) está inconformado com a desigualdade de forças entre a situação e a oposição em plenário. “O governo vai deitar e rolar. A Câmara de Blumenau será um mero despachante das vontades da prefeitura”, pontificou o vereador.• • •Além da presidência da, o PMDB empenha-se na manutenção da Secretaria de Obras no novo governo, o que não significa a permanência do engenheirono cargo. A indicação aparentemente recaiu sobre o engenheiro, um dos entusiastas do projeto que renovou o comando do partido em Blumenau.• • •A ascensão do vereador(PSDB) à Assembleia Legislativa caminha para uma queda-de-braço na Justiça. Interlocutores próximos a ele cobram do partido uma intervenção judicial em relação ao suplente, que se credenciou à vaga mesmo desfiliado.• • •Embora represente a continuidade do projeto atual, a nova direção da associação empresarial sinaliza que no próximo mandato exerceráda prefeitura e do governo do Estado. O atual vice Avelino Lombardi lidera uma chapa de consenso, cuja posse está prevista para 24 de abril.