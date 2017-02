Clóvis Reis: "Definido o sétimo nome do novo secretariado de Napoleão"

Opinião 04/02/2017 | 08h02

A semana encerrou com a definição do sétimo nome que integrará o colegiado da prefeitura de Blumenau no novo governo: Anderson Rosa (PP) foi confirmado na Secretaria de Administração. Os demais são Jean Havenstein (Gabinete), Alexandro Fernandes (Samae), Paulo Costa (Gestão Governamental), Ricardo Stodieck (Vila Germânica), Mário Hildebrandt e Marco Wanrowsky (em postos ainda não definidos).



Os demais nomes do secretariado serão escolhidos neste fim de semana pelo prefeito Napoleão Bernardes (PSDB). Neste contexto, são fortes os rumores sobre a ascensão de Regis Evaloir da Silva (Obras), Michael Maiochi (Serviços Urbanos), Carlos Wagner (Defesa Civil), Rafael Oliveira (Faema), Cézar Cim (Procon) e Raul Cardozo (FMD). Marcelo Schrubbe é uma espécie de coringa para diferentes áreas. No caso das outras secretarias, permanecem o suspense e as apostas.



– Nunca vi tanta gente se promovendo e dizendo que sua atuação decidiu as eleições – ironiza um dos interlocutores mais respeitados no terceiro andar da Praça Victor Konder.



O périplo da autopromoção congestionou o gabinete e o telefone do prefeito, que recomendou expressamente o bloqueio da agenda para interessados nos cargos. A decisão causou mal-estar entre os aliados. Colaboradores do primeiro mandato não escondem o desconforto com a indefinição.



***



O prefeito Napoleão Bernardes consultou os três vereadores do PSDB sobre o interesse na nomeação para uma secretaria do governo. Jens Mantau, Alexandre Matias e Sylvio Zimmermann responderam não ao convite.



***



Dona Karin Gouvêa da Costa (DEM) deixou a presidência da Fundação Pró-Família, abrindo uma vaga no colegiado. De agora em diante dedicará mais tempo aos três netos.



***



O pacote de austeridade da Câmara de Blumenau prevê a renegociação do aluguel da sede atual, no valor de R$ 60 mil por mês. O presidente Marcos da Rosa (DEM) considera o valor exorbitante. O contrato vai até 2024.



***



O ex-prefeiturável Arnaldo Zimmermann (PCdoB) tem convite para mudança de partido. Por enquanto, fica onde está.



***



Os deputados Ana Paula e Décio Lima (PT) integraram a comitiva que viajou a São Paulo para se solidarizar ao ex-presidente Lula pela morte de dona Marisa Letícia.



***



A procuradora da prefeitura de Blumenau, Cleide Pompermaier, integra a lista sêxtupla da OAB com o nome dos indicados para uma vaga de desembargador no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Formada pela Furb, sua especialidade é o Direito Tributário. A decisão cabe ao governador Raimundo Colombo (PSD).