Clóvis Reis: Perfil político vai se sobrepor ao técnico na composição do novo secretariado

Blumenau 08/02/2017 | 07h01

O prefeito(PSDB) anuncia hoje ou amanhã o secretariado para o segundo mandato. A definição dos titulares ocorreu ontem à noite, em encontro do qual participou o núcleo duro do governo. A primeiraserá na próxima segunda-feira.Os cálculos indicam uma renovação de 50% no grupo que compôs a gestão passada. O perfil político seda equipe anterior, consequência da acomodação de forças da ampla coligação que venceu as eleições. Oa secretaria com a qual sonhava.Parte dos novos titulares ficará no cargo por menos de dois anos, em função da, com reflexos previsíveis no âmbito da administração. Os nomes dos novos secretários são mantidos em segredo e mesmo aliados muito próximos desconhecem detalhes do processo de escolha, o que gerouA montagem do quebra-cabeça do novo governo ocorreu com a participação de sete interlocutores fundamentais: o prefeito Napoleão Bernardes (PSDB), o vice(PSB), o chefe de Gabinete,(PSDB), o presidente do Samae, Alexandro Fernandes (PSDB), o secretário de Gestão Governamental, Paulo Costa (sem partido), o ex-vereador(PSDB) e o senador Dalírio Beber (PSDB). Nesse grupo estão cinco secretários do novo governo.• • •A nomeação de um profissional do ramo para a área de comunicação dafoi indicação do PSDB, que aparentemente não seguirá o mesmo critério no caso da prefeitura.• • •A ascensão do deputado(PSD) à presidência da Comissão de Constituição da Assembleia Legislativa será na próxima semana. A posse depende de ato da Mesa Diretora confirmando os membros da comissão. O deputado Ismael dos Santos (PSD) vai presidir a Comissão de Combate e Prevenção às Drogas.• • •Líder do governo na Câmara de Blumenau, o vereador(PSDB) avisa que é favorável à regulamentação do serviço de transporte Uber. A matéria entra na pauta em breve.• • •A legislatura mal começou e na Câmara de Blumenau já se fala em mudança de partido. Oembala os planos de um representante da oposição.• • •Em férias pela Europa, o ex-vereador(PT) não esquece Blumenau. Ontem ele conheceu as obras de Napoleão, em Paris.