Clóvis Reis: Pipocam as primeiras críticas à definição do novo colegiado em Blumenau

Opinião 15/02/2017 | 07h11





Encerradas as avaliações de caráter institucional, aqui e ali pipocam as primeiras críticas públicas ou veladas à definição do novo colegiado da prefeitura de Blumenau. Uma das vozes mais descontentes com o processo de nomeação é o suplente de vereador Carlos Cesar Wagner (DEM), o Alemão da Alumetal, preterido na formação do secretariado.



Com 2.841 votos, o suplente de vereador integrou a lista do colegiado até dois dias antes do anúncio, quando perdeu a vaga na Defesa Civil e refutou a presidência da Fundação Municipal de Desportos. Wagner revela decepção com o resultado da negociação e faz críticas severas ao trabalho de prevenção a desastres implementado pela prefeitura na administração passada.



Segundo ele, o rumo dos acontecimentos indica que não haverá mudanças na próxima gestão. Outro interlocutor que mantém reserva em relação ao primeiro escalão é o vereador Ricardo Alba (PP). Embora mais contida, sua avaliação sobre o colegiado indica no mínimo alguma reserva com a dinâmica do processo:



— São muitos secretários novos. Primeiro quero ver o trabalho deles. Não vou elogiar os nomes.



Wagner e Alba se somam ao engenheiro Paulo França (PMDB), profundamente desapontado com o desembarque da Secretaria de Obras.



• • •



Presidente estadual do DEM, Paulo Gouvêa admite que a participação do partido no novo governo ficou “desfalcada” com a ausência do suplente de vereador Carlos Cesar Wagner.



• • •



Reunião do governo com os vereadores da base aliada para apresentação da reforma administrativa teve a participação de Jovino Cardoso (PSD) e Alexandre Caminha (PROS). A reação à proposta antecipa a aprovação do projeto, na sessão de amanhã.



• • •



Com atuação aclamada na Secretaria de Turismo/Vila Germânica, Ricardo Stodieck conta com a manutenção da atual equipe de apoio. Segundo ele, a qualidade do grupo contribuiu para o resultado do trabalho na gestão passada.



• • •



Novo secretariado da prefeitura tem dois nomes ligados à Igreja: Oscar Grotmann Filho (PSB), do Desenvolvimento Social, é pastor e Moris Cleber Kohl (DEM), do Desenvolvimento Econômico, é teólogo de formação.



• • •



Secretaria da Fazenda da prefeitura divulga hoje o balanço da arrecadação do IPTU em cota única. O resultado é fundamental para o planejamento financeiro das atividades.



• • •



Primeira reunião do ano da associação empresarial deixou claro que a entidade vai se mobilizar na defesa de mais segurança no município. A classe não está satisfeita com a resposta dos representantes políticos à reivindicação.