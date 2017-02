Clóvis Reis: "Prefeitura começa negociações para o segundo escalão"

Opinião 11/02/2017 | 07h01

Encerrada a nomeação do secretariado, que teve como critério político o número de vereadores que cada partido elegeu, o governo se debruça agora sobre a escolha de diretores, gerentes e assessores, cuja definição tem como referência a votação dos 12 sócios do projeto de reeleição. A recomposição dos cerca de 300 cargos seguirá uma dinâmica diferente da etapa anterior, com a participação dos novos titulares de cada área e dos partidos. O processo deve levar de 30 a 60 dias. O passo inicial desta jornada será dado segunda-feira: pela manhã haverá a posse dos secretários e à tarde, a primeira reunião do colegiado.



A configuração pluripartidária da gestão abriu as portas para a inserção política do prefeito Napoleão Bernardes (PSDB) em novas frentes de diálogo. Logo após o anúncio do secretariado, ele recebeu ligações dos presidentes estaduais do PP, do PSB e do DEM, além do vice-governador Eduardo Pinho Moreira (PMDB). Todos manifestavam reconhecimento pela lealdade na composição do governo.



Líder do governo na Câmara de Blumenau, Sylvio Zimmermann (PSDB), avalia que de modo geral a base aliada aprovou a configuração do novo colegiado da prefeitura, especialmente a recriação da Secretaria de Regularização Fundiária e Habitação, que tratará de questões bastante sensíveis aos vereadores.



A propósito: há ruído na comunicação do governo com o vereador Ricardo Alba (PP).



Responsável pelo ressurgimento do PP em Blumenau, Roni Wan-Dall ascende a um novo patamar político no governo, com a nomeação para a Secretaria da Fazenda. O prestígio reconhece a capacidade de trabalho do aliado e o desempenho do partido no processo sucessório, quando elegeu dois vereadores.



Atual secretário de Comunicação, Marcelo Althoff assumirá a direção geral da pasta. O cargo será criado na reforma administrativa.



Os moradores do bairro Ponta Aguda organizam abaixo-assinado no qual pedem que a prefeitura feche o acesso à Prainha das 22h às 6h e que a Polícia Militar realize patrulhas ostensivas na região. A comunidade reclama do som alto dos carros e do consumo de drogas no local. Adotadas em 2012, as medidas deram resultado na época.



O secretário de Estado de Combate à Fome, Arnaldo Zimmermann (PCdoB), apresenta segunda-feira o pedido de exoneração do cargo. Ele vai se dedicar à docência e ao rádio.