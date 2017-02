Clóvis Reis: "Uma coisa é quase certa: Napoleão disputará um cargo nas eleições de 2018"

Opinião 22/02/2017 | 08h02

Na recente passagem por Florianópolis, onde participou de reunião do diretório estadual do PSDB, o prefeito Napoleão Bernardes recebeu o apoio ostensivo dos filiados que proclamam a renovação do partido para a disputa das eleições de 2018. Na ocasião, o PSDB anunciou a candidatura própria ao governo do Estado, mas são insistentes as especulações de uma composição com o PSD ou com o PMDB. Em ambas as projeções, Napoleão figura como candidato a vice, seja de Gelson Merisio (PSD) ou de Udo Dohler (PMDB). O PSDB definirá o seu caminho em dezembro.



Até lá serão cada vez mais frequentes as incursões do prefeito na Capital e no interior, consolidando a estadualização do seu projeto político. Na festa de aniversário de Taió, dias atrás, a presença de Napoleão causou comoção entre os eleitores, que trataram o prefeito como celebridade. Muita especulação movimentará a cena política daqui para frente, mas uma coisa é quase certa: Napoleão disputará um cargo nas próximas eleições.



Em três semanas de mandato, a nova legislatura da Câmara de Blumenau já contabiliza um total de 34 projetos de lei apreciados na Comissão de Constituição e Justiça. O número significa a apresentação de mais de duas propostas de lei a cada dia útil.



O nervosismo toma conta dos candidatos a uma vaga no segundo e no terceiro escalão da prefeitura, especialmente entre aqueles que pleiteiam a permanência no cargo. Um deles definiu do seguinte modo o clima entre os colegas: “Parece a sala de espera de um proctologista”.



Pré-candidato a deputado estadual, o ex-vereador Ivan Naatz (PDT) vê com bons olhos a aproximação ao PSD. Segundo ele, o movimento atrai outras legendas para a composição, facilitando a disputa de uma vaga para a Assembleia Legislativa. De acordo com Naatz, a candidatura do deputado Gelson Merisio (PSD) ao governo do Estado tem boa aceitação no PDT.



O Partido Novo avança no Vale do Itajaí. Ontem teve apresentação em Brusque, hoje em Itajaí e amanhã em Blumenau. O evento será às 19h30min no CTG Fogo de Chão. Assumidamente de direita, o partido incensa o programa de desestatização do prefeito de São Paulo, João Dória, e critica as diretrizes de desenvolvimento econômico do governo de Napoleão Bernardes. “O município mal tem capacidade de gerir as áreas de saúde e educação, sem mencionar o péssimo estado das vias públicas, e agora quer abraçar mais áreas”, dispara um post do Novo no Facebook. A legenda é contra a criação de espaços públicos de coworking e food trucks.



O deputado Jean Kuhlmann (PSD) toma posse hoje às 10h na presidência da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa.