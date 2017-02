Clóvis Reis: "Vereadores de Blumenau na vitrine"

Opinião 18/02/2017 | 10h19





Entre os vereadores que estrearam o mandato na atual legislatura, Bruno Cunha (PSB), Professor Gilson (PSD) e Ricardo Alba (PP) demonstram desconforto na passagem da campanha eleitoral à rotina da atividade política. Na recente votação da reforma administrativa, o mal-estar era visível. Alba disparou contra o governo do qual faz parte, Gilson não convenceu na explicação do voto favorável à matéria e Cunha manteve-se distante.



O posicionamento irritou aliados da situação e da oposição. "De que adianta a economia com a canequinha personalizada do gabinete, se um único cargo da nova gestão pagaria a compra de copos descartáveis por três legislaturas", alfineta um vizinho de plenário. "Jogar pra torcida é fácil". De fato, os três estão na vitrine, dentro e fora da Câmara Municipal. Eles defendem a prática de uma nova política e, em certo sentido, representam alguma renovação nas bancadas.



A manutenção do rótulo dependerá do posicionamento na tomada cotidiana de decisões que invariavelmente dividem opiniões. Aliados do governo interpretam o posicionamento do vereador Ricardo Alba como a demarcação de território para a disputa das eleições de 2018 e 2020. Confirmada tal expectativa, o projeto bateria de frente com as pretensões do secretário da Fazenda, Roni Wan-Dall (PP), virtual candidato a deputado estadual, reconhecido como a liderança que ressuscitou o partido e aliado preferencial para a sucessão municipal.

* * *

Vice-prefeito na gestão passada, Jovino Cardoso (PSD) inaugurou o mandato de vereador aparentemente alheio ao desgaste na relação com o prefeito Napoleão Bernardes (PSDB). Ele faz uma suave passagem para a oposição, reconhecendo em pronunciamento os acertos do atual governo, votando a favor da administração, encaminhando as reivindicações sem ranço revanchista e, aos poucos, introduzindo na pauta a defesa do governador Raimundo Colombo (PSD).

* * *

A participação de Jean Havenstein (Gabinete) e Alexandro Fernandes (Samae) na montagem do novo governo catapultou o prestígio político dos dois dentro do PSDB e junto aos partidos da base aliada. Ao lado do prefeito Napoleão Bernardes, representam a renovação tucana em Blumenau, credenciando-se para a ocupação de novos espaços com a previsível estadualização do projeto político do prefeito.

* * *

Em pouco mais de 30 dias na Câmara Federal, o deputado João Paulo Kleinübing (PSD) contabiliza o atendimento a cerca de 50 prefeitos de Santa Catarina em romaria por Brasília. Uma das delegações manteve agenda no Ministério da Saúde, área em que JPK atuou nos dois anos em que esteve à frente da Secretaria de Estado da Saúde. Além dos prefeitos, o deputado recebeu entidades com quem discutiu o projeto de reforma da Previdência.