Coluna da Bahia: O dia de Eunício

Opinião 01/02/2017 | 06h11

* Por Guilherme Mazui(PMDB-CE) programou o dia de hoje. Está muito próximo de conseguir, por meio dos votos dos colegas governistas e de oposição, o direito de sentar-se na cadeira depelos próximos dois anos.Empresário e latifundiário, genro doPaes de Andrade, tesoureiro do PMDB, esse cearense de 64 anos cumpriu três mandatos de deputado federal, foi ministro das Comunicações no governoe desembarcou no Senado em 2011.Na estreia, comandou a prestigiosa. Aproximou-se do grupo de José Sarney (PMDB-AP), então presidente da Casa, e(PMDB-AL), que liderava a bancada do PMDB.Em 2013, quando Renan sucedeu Sarney, Eunício ganhou a disputa com Romero Jucá (PMDB-RR) e herdou o leme da maior bancada do Senado. Quatro anos depois, ele e o amigo de Alagoas devem inverter os postos., com o codinome, Eunício é favorito.Somente um grande escândalo nas próximas horas embaralha a votação. Tal condição reforça que, no, escolher bem os aliados, sempre aderir ao governo do momento e ter a devida paciência garantem espaços generosos na