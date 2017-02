Ex-prefeito de Brusque, Ciro Roza é condenado por desvio e lavagem de dinheiro

Política 13/02/2017 | 21h18

O ex-prefeito defoiSegundo a Justiça, os crimes ocorreram em 2007., fornecedor da prefeitura na época,, ex-assessor de Ciro,De acordo com os autos, durante processo licitatório para compra de 4 mil toras para a prefeitura, o ex-prefeito ignorou o parecer da Procuradoria que apontava irregularidades, a recusa da Comissão de Licitação em assinar as atas das sessões e homologou duas licitações. Na primeira, para compra de 2 mil toras, Procuradoria e Comissão apontaram que o edital não especificava as obras onde elas seriam usadas e, na segunda, além de não determinar o uso, ainda citava o pagamento parcelado da despesa.O único participante dos dois processos foi Tiago Maestri, que recebeu R$ 645 mil em cada um. A investigação mostrou ainda que o volume de material nunca foi entregue e que seria superior as necessidades da prefeitura.Segundo apontou o promotor da ação, Daniel Westphal Taylor, do valor recebido por Maestri, R$ 500 mil foram repassados ao ex-prefeito Ciro Roza através de uma operação de lavagem de dinheiro feita pelo assessor Milton da Silva.Paulo Portalete, advogado de Ciro Roza e Milton da Silva, informou que soube da condenação através da imprensa, mas que pretende recorrer da sentença:— Respeitamos as decisões judiciais, mas há um entendimento de nossa parte que o julgamento é contrário à prova dos autos. Então nós vamos tomar as devidas providências e apelar ferozmente à instância superior.O advogado de Tiago Maestri, Guilherme de Oliveira Matos, afirmou ontem que ainda não havia sido notificado oficialmente da sentença, mas que também vai recorrer:— Não concordamos com a decisão de forma alguma e vamos providenciar o competente recurso.