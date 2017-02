Homem é assassinado a tiros na Praia Brava em Itajaí

Violência 22/02/2017 | 22h04

Um homem de 64 anos foi morto a tiros na tarde desta quarta-feira em Itajaí. Segundo informações de testemunhas repassadas pela Polícia Militar, dois homens em uma motocicleta teriam ido até a residência da vítima, na Praia Brava, e chamado por ela. Quando o homem apareceu, foi alvejado por dois tiros de revólver.

Vizinhos repassaram imagens das câmeras de segurança à Polícia. Nas cenas, foi possível constatar que o condutor da motocicleta estava usando um casaco cinza, bermuda jeans, tênis preto e capacete preto com viseira espelhada. O passageiro vestia uma bermuda jeans, casaco azul, tênis branco e capacete preto. A moto usada no crime seria uma CG vermelha antiga.



Segundo a Polícia, a vítima não possuía antecedentes criminais. Ainda não se sabe qual a motivação do crime. A Polícia Civil deve investigar o caso.