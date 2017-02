Napoleão Bernardes anuncia o secretariado que compõe o segundo mandato em Blumenau

Governo 08/02/2017 | 18h58

Na tarde desta quarta-feira, a prefeitura de Blumenau apresentou a nova composição do colegiado de Napoleão Bernardes. O objetivo da mudança, segundo o governo, é adequar a estrutura às necessidades e demandas apontadas pela sociedade ao longo da última campanha.



Confira a nova composição do colegiado:



CHEFE GABINETE

Jean Henrique Havenstein (PSDB)

É filiado ao PSDB desde os 16 anos, onde teve atuação na juventude partidária, liderada à época por Napoleão Bernardes. Foi chefe de Gabinete Parlamentar na Câmara de Vereadores de 2009 a 2012. Na Prefeitura, foi diretor geral do Gabinete do Prefeito e chefe de Gabinete, funções onde liderou a coordenação política do governo e também pode contribuir com projetos estratégicos, como os desenvolvidos pelo Comitê da Transparência. Retorna à chefia de Gabinete no segundo mandato, após se afastar da função para se dedicar à coordenação da campanha eleitoral de reeleição.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rodrigo Diego Jansen (DEM)

Procurador geral do município desde 2014. É Mestre em Ciência Jurídica, Especialista em Direito Imobiliário e em Direito Processual e Material Civil. Além de advogado, atuou como professor universitário em nível de graduação e pós-graduação da FURB, UNIASSELVI e IBES/SOCIESC.



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Anderson Rosa (sem partido)

Foi diretor de Controle Interno na Prefeitura de Blumenau em 2015. Logo depois assumiu a Direção Geral da Secretaria de Administração e desde agosto de 2016 ocupa o cargo de Secretário da pasta. Especialista em Administração de Materiais e em Gestão Universitária, é servidor público na Fundação Universidade Regional de Blumenau (Furb) desde 1992.



SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Marco Antônio Gonçalves Mendes Wanrowsky (PSDB)

Formado em Medicina, possui especialização em Ginecologia e Obstetrícia, mestrado em Cirurgia e pós-graduação em Administração Hospitalar. Como médico, trabalhou em diversas empresas e exerceu o cargo de Diretor Clínico no Hospital Santo Antônio. Foi membro da comissão de implantação do Curso de Medicina da FURB. Eleito pela primeira vez como vereador em 1992 e reeleito por mais cinco mandatos. Exerceu o cargo de prefeito interino de Blumenau em 2015 e foi, por duas vezes, presidente da Câmara. É suplente de Deputado Estadual.



SECRETARIA DE DEFESA DO CIDADÃO

Rodrigo Agostinho Quadros (DEM)

É presidente estadual da ala jovem do Democratas. Administrador e pós-graduado em Gestão Pública Municipal, foi chefe de gabinete parlamentar e gerente de Planejamento da Secretaria de Desenvolvimento Regional de 2011 a 2013.



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO

Moris Cleber Kohl (DEM)

Pós-graduado em Estratégia Empresarial, com MBA em Recursos Humanos, já atuou como professor. Teve passagens na Diretoria e Conselho Deliberativo da AMPE Blumenau. Foi diretor de Micro e Pequenas Empresas da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Blumenau de 2013 a 2017.



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Oscar Guilherme Grotmann Filho (PSB)

Foi chefe de gabinete do presidente do Legislativo em Blumenau. Com experiência na área de comunicação, foi membro do Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas (Comen) e gerente de Gestão Social da então Secretaria da Criança entre 2008 e 2012. Atualmente estava na direção geral da Semudes.



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Ivo Bachmann Junior (sem partido)

Engenheiro agrônomo com experiência na área de cartografia, cadastro, planejamento urbano e meio ambiente. Possui experiência na área de modernização administrativa, com trabalhos desenvolvidos em diversas prefeituras do país. Diretor de Cartografia e Cadastro na Prefeitura de Blumenau de 1993 a 1998; coordenador do Plano Municipal de Habitação de Interesse Social no biênio 2010/2011. Retornou ao cargo de diretor de Cartografia e cadastro em 2013, onde está atualmente.



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Patrícia Lueders (sem partido)

Graduada em Pedagogia e pós-graduada em Gestão, Orientação e Supervisão Escolar. É servidora de carreira da Secretaria de Educação de Blumenau desde 2007. Assumiu a pasta em abril de 2016.



SECRETARIA EXECUTIVA DO PROGRAMA BID E PROJETOS ESPECIAIS

Mário Hildebrandt (PSB)

Formado em Administração e em Assistência Social, esteve à frente da Secretaria Municipal de Assistência Social entre 2005 e 2012. Foi vereador entre 2013 e 2016, quando também exerceu a presidência da Câmara no biênio 2015/2016. Atualmente é o vice-prefeito de Blumenau.



SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

Ronaldo Rogério Wan Dall (PP)

Formado em Administração, atuou como empresário e consultor empresarial. Foi assessor parlamentar na Assembléia Legislativa de Santa Catarina (Alesc) e diretor de expediente do Gabinete do Prefeito. Também foi secretário de Administração de Blumenau entre 2015 e 2016. É suplente de deputado estadual.



SECRETARIA DE GOVERNO E TRANSPARÊNCIA

Paulo Eduardo de Oliveira Costa (sem partido)

Formado em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo. Especialista em Ciências e Técnicas de Governo e Mestre em Desenvolvimento Regional. Atua como Secretário de Gestão Governamental de Blumenau desde 2013.



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

Régis Evaloir da Silva (PMDB)

Engenheiro Elétrico com pós-graduação em Desenvolvimento Empresarial, foi chefe do Centro de Operação da Distribuição e da Agência Regional de Blumenau da Celesc, além de chefe da Agência Regional da Companhia em Blumenau entre 2003 e 2011.



SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANA

Marcelo Schrubbe (sem partido)

Tem graduação técnica em processamento de dados, MBA em Administração - Gerente de Cidades, especialização em Cidades Sustentáveis na Alemanha. Foi vereador por dois mandatos, de 2004 a 2012, e Presidente do Democratas Jovem de Santa Catarina. Foi Secretário Municipal de Defesa do Cidadão do município entre 2013 e 2017.



SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE

Maria Regina de Souza Soar (PSDB)

Administradora com pós-graduação em Administração Hospitalar, foi gerente de Saúde na Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional de Blumenau; Gerente Geral do Hospital Santo Antônio; já foi Secretária de Saúde de Pomerode e atualmente está a frente da pasta em Blumenau dede 2013.



SECRETARIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO

Juliano Gonçalves (PV)

Engenheiro Civil especializado em Avaliações e Perícias de Engenharia e Gestão de Projetos. Foi diretor e secretário da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano de Blumenau; presidente do Instituto de Engenharia, Pesquisa e Tecnologia de Santa Catarina de 2012 a 2015; conselheiro do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina (Crea/SC) de 2011 a 2013, além de presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Médio Vale do Itajaí (AEAMVI).



SECRETARIA DE TURISMO E LAZER / PROEB

Ricardo Stodieck (PSDB)

Empresário na área de administração e ex-diretor da SC Parcerias, foi presidente da Acib, do Instituto Blumenau 150 anos, trabalhou no Blumenau Convention Bureau. É presidente da Sociedade Dramático Musical Carlos Gomes. Desde 2013 ocupa a presidência do Parque Vila Germânica e é secretário de Turismo de Blumenau.





SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE)

Alexandro Fernandes (PSDB)

Formado em Administração, foi diretor geral da Câmara de vereadores; diretor geral da Secretaria de Desenvolvimento Regional de Blumenau em 2010, além de Secretário da Fazenda de Blumenau entre 2013 e 2016, com rápida passagem pela Secretaria de Comunicação. Foi um dos coordenadores das campanhas eleitorais da atual gestão.



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE BLUMENAU (SETERB)

Carlos Lange (PSDB)

Graduado em Direito,é pós-graduado em Direito Público e Direito Tributário e mestrado em Gestão de Políticas Públicas pela Univali.

Foi assessor Jurídico da Secretaria de Desenvolvimento Regional de 2007 a 2010; Conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil de 2010 a 2015; assessor jurídico da Fundação Municipal do Meio Ambiente (Faema) entre 2014 e 2015. Desde agosto de 2015 é presidente da autarquia.

FUNDAÇÃO DO BEM ESTAR DA FAMÍLIA BLUMENAUENSE (PRÓ-FAMÍLIA)

Cristiane Loureiro (PSB)

Graduada em Fisioterapia, atuou na área clínica particular. É presidente da Associação das Empresas de Fisioterapia do Estado de Santa Catarina desde 2015 e suplente de vereadora pelo PSB, na gestão 2017.



FUNDAÇÃO CULTURAL DE BLUMENAU (FCBlu)

Rodrigo Rogério Ramos (sem partido)

Bacharel em Comunicação Social/Jornalismo, especialista em Arte-Educação, produtor cultural e professor. Atuou em diversas áreas da cultura blumenauense, entre elas foi presidente do Conselho Curador do Museu de Arte de Blumenau e coordenou o projeto Feira do Livro de Blumenau. Está à frente da Fundação desde abril de 2016.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE DESPORTOS (FMD)

Egídio Beckhauser (SD)

Profissional do esporte que atuou em diversos clubes em todo o Estado de Santa Catarina, principalmente com categorias de base e esporte amador. Comandou o Floripa Futsal, onde celebrou campanha positiva na Liga Nacional de Futsal. Em Blumenau, foi treinador de diversos times amadores da modalidade. Atualmente atuava como coordenador das categorias de base do Clube Metropolitano.



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (FAEMA)

Alexandre Baumgratz (PP)

É advogado, com habilitação na área de Direito Público e especialista em Direito Constitucional. Foi professor universitário do curso de Direito da Furb. Já ocupou o cargo de Procurador Geral do município de Pomerode.



INTENDÊNCIA DISTRITAL DA VILA ITOUPAVA (IDIVI)

Erno Bublitz

É empresário do setor de panificação, ex-presidente do Sindicato dos Panificadores de Blumenau. Exerceu mandato de vereador do município entre 1993 e 1996. Está à frente da Intendência desde 2013.



INTENDÊNCIA DISTRITAL DO GRANDE GARCIA (IDIGG)

Airton Maçaneiro (PMDB)

Líder comunitário, exerceu como suplente o mandato de vereador na legislatura passada. Já ocupou a chefia de unidades administrativas na Sesur e Faema.



COMPANHIA URBANIZADORA DE BLUMENAU (URB)

Michael Raul Schneider (PP)

Graduado em Direito, esteve na Câmara de vereadores de Blumenau como auxiliar de coordenação política e também foi secretário parlamentar na Câmara de Deputados. Atuou anteriormente na Companhia, entre 2004 e 2007, em diversas funções, entre elas mestre de obras, coordenador de equipes e equipamentos.



PROCON

Cezar João Cim (PP)

Formado em Direito, especialista em direito do consumidor e Procurador de Justiça aposentado. Presidiu o Procon, a Comissão Municipal de Defesa ao Consumidor e a Ouvidoria Geral de Blumenau. Foi suplente de deputado Estadual, Secretário de Estado do Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda em 2006, e vereador do município de 2013 a 2016.