Novos secretários da prefeitura de Blumenau são apresentados

Gestão 13/02/2017 | 12h00

O salão nobre da prefeitura de Blumenau ficou pequeno. Membros atuais ou antigos do primeiro e segundo escalão do poder público municipal se amontoaram e disputaram um espaço entre servidores, imprensa, familiares dos empossados, vereadores e até moradores curiosos para ver a apresentação oficial do novo secretariado da prefeitura para o segundo mandato de Napoleão Bernardes (PSDB). Em clima quase festivo, foi um show de parabenizações, tapinhas nas costas, palmas e até comemoração de parte do público a cada nome anunciado.

Os 27 escolhidos que compõe o time principal de Napoleão foram divulgados na quarta-feira passada e empossados nesta segunda-feira às 10h. Eles ainda aguardam a aprovação do projeto de reforma administrativa por parte da Câmara de Vereadores em votação que deve ocorrer na sessão de terça-feira. No plano, além dos nomes dos secretários, está a mudança de nomenclatura de algumas pastas e a criação de duas novas: Regularização Fundiária e Habitação e Secretaria Executiva do Programa BID e Projetos Especiais. Ambas, segundo o prefeito Napoleão, são desmembramentos de pastas já existentes, o que, portanto, não acarretou na criação de um número alto de novos cargos.



::: Confira como fica cada secretaria da prefeitura de Blumenau



O projeto completo de reforma que foi enviado à Câmara foi apresentado pelo secretário de Governo e Transparência, Paulo Costa, um dos nomes de confiança de Napoleão que, em 2017, comemora 20 anos de serviço público. Costa explicou que a reforma começou lá em 2013, na posse do primeiro mandado do prefeito tucano, quando três secretarias foram extintas e dezenas de cargos cortados. Na segunda etapa – a de agora – somente quatro cargos foram criados com as duas novas pastas.



::: Pancho: por que Marcelo Schrubbe vai deixar a Defesa Civil

::: Pedro Machado: Napoleão mantém espinha dorsal do governo



Defensor da eficiência na gestão pública e redução de cargos, o prefeito Napoleão aproveitou a ocasião para justificar novamente o aumento no número de secretarias. A de Regularização Fundiária, que é um desmembramento da Secretaria de Planejamento, por um esforço maior do poder público em trabalhar nos pedidos da população sobre terrenos e habitação. Já a secretaria do programa BID, de financiamento internacional, vai na linha da análise que o prefeito já havia feito em entrevista ao Santa no fim de 2016, em que destacava o legado dos projetos de engenharia realizados durante o primeiro mandato. Com tantos projetos prontos, resta buscar o recurso para tirá-los do papel, tarefa que ficará nas mãos do vice-prefeito Mário Hildebrandt (PSB).



Além do prefeito, vice e do presidente da Câmara de Vereadores, Marcos da Rosa (DEM), a secretária de Educação, Patrícia Lueders, discursou no evento em nome dos novos empossados do primeiro escalão. A pedagoga e servidora de carreira falou em tom motivacional, destacando os desafios que os esperam no cenário político e econômico do Estado e do país.