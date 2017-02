Pancho: A explicação de Napoleão para as duas novas secretarias na prefeitura de Blumenau

Política 08/02/2017 | 20h17 Atualizada em

A maior preocupação do prefeito Napoleão Bernardes (PSDB) ao comentar a lista do primeiro escalão do novo mandato foi deixar claro que a criação de duas novas secretaria não representa inchaço na estrutura. Disse que apenas vai destacar a estrutura que Habitação e BID/Projetos Especiais tinham até então para dar a elas a importância devida.

Que assim seja. A comunidade certamente estará de olho na quantidade de cargos que devem ser criados na reforma administrativa que vai tramitar na Câmara Municipal a partir dos próximos dias.

Novas políticas

Outra preocupação de Napoleão foi a de dizer que não houve arranjo político na nova composição. Segundo ele, houve uma reorganização das políticas públicas e por isso mesmo muitas secretarias foram rebatizadas.

Pode haver um certo exagero na declaração de Napoleão, mas o fato é que a base do governo foi mantida e há uma predominância de técnicos ou gente que domina o tema. Quem achava que mudanças maiores surgiriam se decepcionou. A impressão que dá é a de que haverá mais surpresas nas diretorias e gerências. A confirmar.