Pancho: Polícia Civil deve ocupar espaço do antigo Centro de Saúde

O secretário executivo da Agência Regional de Desenvolvimento, Emerson Antunes, levou ontem ao secretário de Estado da Segurança Pública, César Grubba, a ideia de aproveitar o imóvel do antigo Centro de Saúde que está desocupado e abandonado na Rua Itajaí. Seria uma espécie de Centro de Segurança que abrigaria, por exemplo, Delegacia da Mulher e Instituto Geral de Perícias (IGP).



Grubba disse que em dois meses terá nas mãos o projeto para a construção de uma nova edificação no terreno, que pertence ao governo do Estado. A reunião foi agendada pelo deputado Ismael do Santos e contou com a participação do delegado regional de Polícia Civil, Rodrigo Marchetti, do presidente da Acib, Carlos Tavares D¿Amaral, e do deputado Jean Kuhlmann.